馬克龍：“墮胎是所有婦女的一項基本權利”

美最高法院推翻墮胎權

法國總統馬克龍周五對美國女性墮胎權不再受憲法保護表示遺憾，馬克龍強調“墮胎是所有女性的一項基本權利”。他在推特上寫道。 “女性墮胎必須受到保護。馬克龍對墮胎權利支持者表示聲援”。

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法國總理伊麗莎白·博恩也在推特上感嘆“這是婦女爭取權利黑暗一天”。她繼續寫道， “與美國和世界各地的所有女性完全團結一致。我們永遠不會放棄我們的權利”。

周五，非常保守的美國最高法院埋葬了一項判決，該判決近半個世紀以來一直保障美國婦女的墮胎權，但從未被宗教權利所接受。

在做出這一決定之後，美國的幾個州已經宣布，它們正在採取措施禁止在其領土上自願終止妊娠。

法國政界人士反映強烈。

不屈服法蘭西領導人讓-呂克·梅朗雄在推特上寫道，“這太不幸了”。 “特朗普的國家可在街頭合法地攜帶武器，但禁止墮胎。梅郎雄警告說：這一股風不要刮到法國”。

前 綠黨EELV 總統候選人雅多 Yannick Jadot 譴責“美國婦女權利的絕對倒退”和“對世界其他地區來說是一個可怕的信號”。他在推特上寫道， “對極右翼的自滿總是會產生巨大的後果。美國那裡和法國這裡一樣，”。

議會社會黨黨團主席鮑里斯·瓦勞德（Boris Vallaud）在推特上寫道， “特朗普任命的後果是極右翼勢力擡頭的風險。對婦女權利的嚴重挫折，對婦女生命的威脅。不爭取就會丟失：永遠不要放棄爭取墮胎權”。

國民議會共和國前進黨 LREM 黨團主席貝爾熱 Aurore Bergé 表示遺憾 “因此，九名法官左右了數千名婦女的生命，剝奪了她們享有的墮胎權”。

法共領導人法比安·魯塞爾（Fabien Roussel）譴責“對於不再能夠自由處置自己身體的女性來說，這是一場災難和可怕的倒退”。

共和黨兼市長的尼斯克里斯蒂安·埃斯特羅西 (Nice Christian Estrosi) 的認為這是“可怕的倒退，是對婦女自由和權利的攻擊”。他表示，“這是對那些為這一權利而戰的人的記憶的侮辱，是對法國的西蒙娜·韋伊的侮辱”。