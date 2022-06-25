法國通脹年底將保持在6.5%至7%之間

法國/ 經濟

根據法國國家統計局最新數據，法國的物價漲幅將在今年九月逼近7%，到年底都將保持在6.5%到7%之間。另外按照法國政府計畫執行的工資上調機制與購買力扶持政策，法國人今年的購買力下降程度將能夠被限制在1%之內。

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受到俄烏戰爭，物資供應困難，地緣政治不確定性等多方面因素影響，法國的物價正在面臨嚴峻的挑戰。法國統計局預警稱，未來幾個月法國的通脹率將不降反升，且是急劇上升。按照年度平均值來看，法國物價上漲幅度今年達到5.5%，這是1985年以來前所未見的。

法國國家統計局與法蘭西銀行做出的預測一致，認為法國今年的國內生產總值將增長2.3%，基本回到了新冠疫情之前的水平。私營就業市場正在頑強抵禦通脹衝擊，政府也制定了購買力一攬子提振計畫，包括減稅，增加最低工資與進行勞資談判的可能性等。總體來看，法國家庭凈收入在今年提振了4%左右，購買力衰退程度預計不會超過1%。不過，這依然是2013年以來法國人遇見的最嚴峻的購買力下降大潮。

面對通脹，法國的農民，年齡大的群體，生活在農村等群體受到的影響要大於年輕群體，幹部群體，或者住在巴黎城市群的居民。總體來看，法國國家統計局稱，法國人的儲蓄率變得越來越高，甚至超過了新冠疫情期間的儲蓄水平。