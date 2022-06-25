馬克龍施墮胎入憲錦囊妙計 冀順帶解圍議會沒有絕對多數僵局

法國/墮胎權入憲

在美國最高法院作出撤銷墮胎權的歷史性決定後，LREM代表的領導人Aurore Bergé周六宣布提出一項法案，將 "尊重墮胎 "寫入法國憲法。目前剛剛結束的法國國民議會反對黨均堅稱拒絕與馬克龍聯合合作，未知各黨派如何面對這一墮胎維權入憲議案。

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法國總統馬克龍的共和國前進黨LREM提出將墮胎權寫入憲法的法案。

針對美國最高法院作出撤銷墮胎權的歷史性決定，LREM代表的領導人Aurore Bergé周六說，即使在美國之外，這一決定對 "全世界的婦女來說也是災難性的：因為墮胎問題，世界上可能每9分鐘就有一名婦女喪生。這也要求我們在法國採取措施，以確保我們明天不會出現任何逆轉。這就是為什麼從今天起，我和我的團隊將提出一項憲法法案，將尊重墮胎寫入我們的憲法。

這位來自78伊夫林省的政治活動家曾是法國自由黨的成員，被認為有女權主義傾向。她曾極力為上屆議會結束時表決通過的延長法國墮胎的法定時限進行辯護。

在被問及她是否擔心這在法國以及國會上會被挑戰？她回答說，“不幸的是，沒有什麼是不可能。而且婦女的權利總是脆弱的，並經常受到挑戰。” 據奧羅爾-貝爾格指出，新的極右瑪麗蓮勒龐的RN議員，是 "婦女獲得墮胎權的激烈反對者"，她說，"我們不應該在這一領域承擔任何風險，因此通過將其寫入我國憲法的磐石上來確保墮胎的權利。

法新社說，長期以來，極右派國民陣線FN（現在的RN）一直在堅決地反對墮胎。2011年，瑪麗蓮勒龐重申她希望取消對墮胎的報銷，但現在她在這個問題上主張維持現狀，並把自己說成是婦女權利的主要捍衛者。

據總統多數派LREM議員的負責人堅持認為："我們不會像修改法律那樣修改憲法"，所以 "這是我們必須給婦女的保障"。她認為，這項措施將 "在國民議會和參議院的議席上得到廣泛認同"。她提交給法新社的法案指出，"任何人都不能被剝奪自願中斷妊娠的權利"。

據法新社說，周五晚上，法蘭西不屈服黨Insoumis議員的領導人Mathilde Panot也宣布，她也將在周一向左翼聯盟Nupes提議 "提交一項法案，將墮胎權寫入法國憲法"。

非常保守的美國最高法院周五埋葬了一項近半個世紀以來保障美國婦女墮胎權利但從未被宗教右派接受的裁決。在這一決定之後，美國的幾個州已經宣布採取措施，禁止在他們的州境內進行墮胎。

在法國，這一決定使許多政治家做出反應，從左到右都有。總統馬克龍對美國最高法院這項 "質疑 "婦女的自由的裁決表示遺憾，他強調 "墮胎是所有婦女的一項基本權利"。