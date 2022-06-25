LGBT+驕傲遊行：巴黎瀰漫彩虹與絢麗和歡快

法國/同性大遊行

獨角獸、閃光、萊茵石和響亮的音樂：儘管巴黎的天空灰濛濛的，但LGBT+自豪遊行在經過兩年被新冠病毒疫情禁足後，周六又恢復了色彩。巴黎街頭的遊行，或別有示威意味，因為美國右派保守黨最高法院裁決收回了墮胎受憲法保護的權利。美國同性戀，變性等團體，擔心這個最高法院接下來就可能頒法宣布禁止同性戀等自由。歐洲以及世界各地今天都有驕傲大遊行。

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巴黎的LGBT+驕傲遊行呈現出彩虹色彩。據法新社說，巴黎今天下午2點30分後不久，密集的人群從多雷門向共和國廣場出發，他們冒着小雨，渲染節日的氣氛，這是自1970年代以來通常的情況。因巴黎小雨，雨傘和彩虹鬥篷點綴在遊行隊伍中，在LGBT協會或法國航空公司或法國國營鐵路公司等公司的各種花車之間。

在昨夜今晨奧斯陸一家同性戀俱樂部附近發生致命的槍擊事件後，法國當局決定加強安保，他們預計首都將有25000至35000人。但在參與者中並沒有出現焦慮。他們中的許多人舉着 "自由擁抱 "的牌子，呼籲人們 "想象同性戀的生活 "或宣稱 "我們不是怪物"。在遊行隊伍的外圍，賣帽子、旗子、哨子和其他彩虹色的小物件的小販為遊行大隊提供快樂的服務。

據法新社說，今年，組織遊行的跨性別群體選擇的口號是："我們的身體，我們的權利，你們的嘴！"。據他們說，這是一個激烈的表現，旨在抗議 "LGBTQIphobic，特別是transphobic言論 "的 "輕侮與反對"，該群體批評公共當局往往對此忽視。

這次遊行也是為了聲援烏克蘭。作為一種象徵，來自這個飽受戰爭蹂躪的國家的女同性戀活動家安娜第一個在前排發言。她用法語說："有兩種情況真正改變了我的生活：十二年前非常糟糕的出櫃，然後是戰爭。"她為能在 "自由和勇敢的人們 "面前現身而感到高興，她呼籲人們支持烏克蘭。

其他演講者隨後譴責恐同症，但也擔心極右翼的崛起，強調LGBT移民的困境，或對美國最高法院周五撤銷墮胎權的決定表示悲傷。

一位活動人士還堅持認為，遊行是 "一個嚴重的抗議時刻"，而不是 "一個有好音樂的彩色大派對"。

法新社說，但在人群中，氣氛是歡樂的。51歲的桑德琳-馬蒂諾(Sandrine Martineau)和她的妻子從法國奧布地區趕來，她說她對參加大遊行的人數感到 "自豪 "和 "驚訝"。

許多年輕人到場，如19歲的桑德拉-韋爾，"為代表LGBT群體感到自豪"，並 "表明愛沒有性別之分"。

在離講台不遠的地方，15歲的埃洛伊斯和一些朋友從埃坦普來參加她的第一次遊行，她想說我們在這裡，我們存在着，並且很高興能和其他LGBT人一起度過一段遊行聚會時光，因為 "在學校，沒有很多這樣的人......"。

法新社還採訪22歲的珍妮弗-丹，她的額頭上粘着水鑽，這對她來說也是第一次，她堅持說："我們必須接受所有人，應當這樣！"。

下午，遊行組織者計畫為艾滋病受害者默哀三分鐘。當天遊行結束後，還有一場音樂會，包括法國前歐洲電視網候選人Bilal Hassani在內的一百多名藝術家參加。

除了這種常見的示威遊行，近年來還出現了其他的遊行，提出了不同的口號和要求，往往更具爭議性。比如6月4日，一千人在聖丹尼斯遊行，參加第二屆 "郊區同性的驕傲 "活動。而在6月19日，據各協會稱，在巴黎有大約5萬人參加反資本主義和反種族主義的 "激進的驕傲"示威遊行。