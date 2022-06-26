法國議會或將選出女主席

法國/國民議會

根據周日在法國《官方日報》上公布的一項法令，過去一個月一直擔任法國海外部部長並有望在周二成為國民議會主席的皮弗特已經離開政府。多家黨派推出人選覬覦議會主席寶座。

廣告 繼續瀏覽後續

布勞恩-皮弗特Yaël Braun-Pivet離開政府部長之職，為競選成為國民議會主席。法新社今天報道稱，法國總統馬克龍周六是根據總理伊麗莎白-博爾內的提議而頒布的這一變動法令，該法令解釋，皮弗特法國海外部長的職能由總理博爾內兼職行使。

如果皮弗特競選成功，法國將第一次有婦女登上國民議會主席寶座。

布勞恩-皮維特女士在2017年還是一個政治新手，她是上一屆議會法律委員會的前主席和來自78伊夫林省的議員，本星期三被總統多數派推薦競選議會主席，接替離任的理查德-費朗（LREM），費朗雖貴為馬克龍的親信，但卻在剛剛結束的第二輪立法選舉中被擊敗。

法國新一屆議會所有議員將於星期二下午進行無記名投票。法國總統的多數黨儘管沒有絕對多數，但在議會是第一大黨團。

競選議會主席的還有共和黨的Annie Genevard，前LR議會黨團副主席；新當選的極右的RN議員 Sébastien Chenu；以及一位左翼聯盟的候選人。

如果在前兩輪投票中沒有獲得絕對多數票，那麼在第三輪投票中獲得相對多數就自動當選。根據馬克龍的政黨在議會中相對多數地位，皮弗特當選應該無憂慮。但法新社說，除非發生意外。