法國2015年11月13日巴黎恐怖襲擊案特別庭審最後時刻

法國/巴黎恐襲案

2015年11月13日法國有史以來最致命的聖戰分子襲擊案的審判本周結束，周一明天上午，在巴黎特別巡迴法庭退庭審議之前，被告人將發表最後的辯詞。預計該案判決將於周三晚間作出，

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法國2015年11月13日聖戰分子恐怖襲擊巴黎事件的歷史性審判行將結束。該恐怖事件發生在巴黎和首都近郊的聖丹尼，造成130人死亡，數百人受傷，恐怖襲擊案給法國帶來深重創傷，距今雖已有六年多時間，陰影仍為消散。

伊斯蘭激進宗教突擊隊成員在2015年11月13日向巴黎的咖啡館和餐館的露台開火，襲擊巴黎巴塔克蘭劇院，當時劇院正有一場音樂會表演；當晚在法國和德國的足球比賽期間，三名自殺式炸彈襲擊者在法蘭西體育場外自爆。

2021年9月8日開庭的歷史性審判是法國戰後司法史上最長的刑事聽證會，但該庭審可能不會為2500名左右的民事當事人所提出的問題提供所有答案。但是，儘管仍有一些灰色地帶，庭審使倖存者和哀悼失去親屬的遺屬能夠發出他們的聲音，並讓世界感受到他們的痛苦，意義遠遠超出了近十個月來被改造成法庭的庭審間。

這是法國法律中最嚴厲的判決，案審要求對在巴黎和聖丹尼郊區殺害130人的突擊隊中唯一倖存的薩拉赫-阿卜杜拉姆判處終身監禁。對其他19名被告的判決從5年到無期不等，其中6名被告在他們缺席的情況下被審判。

據反恐檢察官卡米爾-亨內蒂埃（Camille Hennetier）在結案陳詞結束時表示，"恐怖主義永遠不會帶來安寧。該案判決並不能修復世界這塊被破損的安寧帷幕，恢復受害者原有的寧靜。它也無法治癒有形或無形的傷口，它也不會讓死者復活。但它至少會向他們保證，在這裡，正義和法律擁有最後的審判權"。

除薩拉赫-阿卜杜勒外，該案還要求對其他四名被告（穆罕默德-阿布里尼、索菲恩-阿亞里、奧薩馬-克拉伊姆和穆罕默德-巴卡利）處以終身監禁，他們作為 "共犯 "出現在殺戮指控中。庭審還要求對六名被告中的五名不在伊拉克-敘利亞地區並可能在伊拉克或敘利亞地區死亡的人判處終身監禁，其中包括被指控的襲擊發起人、比利時人奧薩馬-阿塔爾。

法新社說，在過去的兩周里，出席聽證會的14名被告的辯護人（11人在被告席上，3人自由出庭）提醒讓-路易-佩里耶主持的法庭，即使是 "歷史性的審判 "也不能不尊重法律，即 "刑事訴訟的適用和每個人的權利"。

阿爾及利亞人阿德爾-哈達迪（Adel Haddadi）的律師萊亞-多迪利（Léa Dordilly）辯護說："我只要求你們像案審平常之案作出判決，阿德爾-哈達迪被刑求20年監禁。Ali El Haddad Asufi的律師Me Ménya Arab-Tigrine則說："我要求庭審抵制人的情緒衝動，是審判，而不是報仇"。檢方要求對Ali El Haddad Asufi判處16年的監禁。

據法新社，周一明天，在被告說完最後一句話後，法庭將移到一個軍營里進行合議。組成巡迴審判特別法庭的五名職業法官和他們的四名副手將被關在這個隔絕的營房裡，不能離開，其位置是 "保密的"，直到他們做出判決。

特別法庭庭長讓-路易-佩里耶斯說，"我無法知道審議將需要多長時間。"讓-路易-佩里耶斯周五在辯護辯論結束後說，"但重要的是，我們有時間不必匆忙。他預告說：“可能是（星期三）下午5點，也可能是下午6點、7點、8點。”