法國歷史性局面；從馬提翁到國民議會由三位女性掌權

法國政治

剛剛在立法大選中獲勝，入主議會的奧羅爾-貝爾熱和雅爾-布勞恩-皮維特，與法國總理府馬蒂尼翁的伊麗莎白-博爾內組成了女性權力三人組，這樣的政治組合在法國還是第一次，仍須接受考驗。

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雖然在立法選舉後實力被削弱，但博爾內總理上周六仍得到了總統馬克龍的再次 "確認"，她是繼三十年前伊迪特-克勒松之後，法國第二位領導政府日常工作的女性。

35歲的奧羅爾-貝爾熱（Aurore Bergé）上周三當選為復興黨（前共和國前進黨LREM）主席。這是法國第五共和國時期，女性第一次成為議會多數派的領導人。

本次立法選舉的再一個首創是議會議長，也將在明天（6月28日）通過全體議員的投票產生，而議長也將由一名女性擔任，即雅爾-布勞恩-皮維特。她將接替在選舉投票被擊敗的總統馬克龍的親信，前議長理查德·費朗。

這位女議員，在2017年時還是個政治新手，當時她擔任議會法律委員會主席時曾受到輿論攻擊，現年51歲的她剛擔任法國海外事務部長才一個月。本周末，如擔任議長之職，她將離開政府。

6月19日立法選舉第二輪投票中，皮維特再次當選伊夫林省議員，利用空隙機會，她在周三參加了議會主席的內部初選，戰勝了共和國前進黨（LREM）委員會前主席羅蘭·萊斯庫爾（Roland Lescure）。

兩次立法選舉的一位觀察員注意到，目前在議會多數黨團中湧現出非常有利於女性的“真正勢頭”。由男性代表主宰的議會所在地波旁宮，在2016年的首次加納了一座女性歷史人物的雕像，雕像是法國女權先驅奧蘭普-德-古日的半身像，這位女政治家最後在法國大革命的恐怖時期被送上了斷頭台。