法政府確認發放100歐元膳食支票給900萬最貧家庭

法國政府發言人格雷葛娃爾( Olivia Grégoire) 周三(29日)確認指出，將設立一項每戶發放100 歐元和每名兒童 50 歐元的“緊急糧食補助金”，以支持法國 900 萬個最貧困的家庭。

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法國政府女發言人格雷葛娃爾是在周三前往南特附近的 La Chapelle-sur-Erdre 期間宣布了這一膳食補助金的消息。

政府發言人 格雷葛娃爾周三證實，將設立每戶 100 歐元和每名兒童 50 歐元的“緊急糧食補助金”，以援助900 萬個最貧困的家庭。

這項措施仍舊是在7 月 6 日將提交給部長會議的那項購買力法案框架內，新政府還致力於推出“一項更具品質且可購買有機、新鮮，在地食品的夥食支票。”

這是政府發言人格雷葛娃爾周三前往南特附近一城市期間宣布的消息。

本月初時，馬克龍政府推敲這項膳食支票，以有機、在地生產食品為對象時，在執行上顯得複雜糾結。

政府在權衡後，更傾向於在開學時，針對收入微薄家庭發給通脹補助金的一新項目。

新上任的女總理博爾內 Elisabeth Borne認為 ，就短期來說，似乎傾向於第二個選項。她宣稱：

在緊急情況下，例如通貨膨脹下，這就是一種一次性到位，直接撥款到個人賬戶的補助，當然同時要考慮到家庭中的孩子數量。”女總理周二在接受法蘭西藍色電台採訪提及此事時，沒有更詳細說明這第一個措施的執行大綱。

該補助金類似於前任卡斯特科斯政府在 2021 年 10 月向 3800 萬人分配的通貨膨脹補償。 它不會像此前人們在使用食品支票時，只能用來購買食品，而是也可用來購買其他東西。

目前尚不清楚受益人數，但應該會比領取通貨膨脹補助金受益人數的3800 萬名來得少。

不過根據社會事務總監察局 (IGAS) 提交給政府的一份報告，對於這樣一種支票的可行性及相關性提出了質疑。