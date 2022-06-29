法2015特大恐襲案庭審10個月後進入宣判階段

法國2015恐襲案

法國2015年11月13日特大恐怖襲擊案經過148天的漫長庭審後，29日進入宣判階段。當日下午五點宣讀評議書之後，特別重罪法庭陪審團將轉入秘密地點展開討論。這次恐怖襲擊突擊行動隊唯一活着的成員薩拉赫-阿卜德斯拉姆可能面對法國刑法最重刑罰。

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的確，站在這次歷時10個月之久的庭審活動被告席的14名被告，以及另外6名已經死亡或可能已經死亡的被告，預計會被宣判五年到無期的刑罰。恐襲突擊隊唯一活着的成員薩拉赫-阿卜德斯拉姆可能面對法國刑法規定的最重刑法。控方不僅要求判他終身監禁，而且提出安全期不可壓縮，這意味着他將沒有任何可能縮短刑期，活着走出監獄。

薩拉赫-阿卜德斯拉姆是11月13日巴黎恐怖襲擊突擊隊成員。但他在行動當晚纏在腰間的爆炸物後來被發現遺棄在一個街頭垃圾箱內。薩拉赫-阿卜德斯拉姆被捕後一直保持沉默。但在這次歷時10個月的庭審後期，開始為自己開脫罪責，在最後申訴中強調自己不是殺人犯，之所以丟棄爆炸物腰帶，是因為在最後時刻他放棄啟動引爆裝置，而不是因為發現引爆裝置失靈。他並聲稱，若以殺人罪對他判刑將有失公允。他的辯護律師則強調，他只是一個“逃跑了的襲擊執行者”。

但控方則認為他確實曾試圖啟動引爆裝置，他的手上有這次恐襲行動所有遇害人的鮮血。

2015年11月13日，巴黎及近郊聖德尼市發生連環恐怖襲擊，總計130人喪生。是法國境內傷亡最為慘重的恐襲事件。庭審於去年9月8日開始。控方近兩千六百人中，近400恐襲倖存者或遇難者家屬到庭陳述。

這次時隔六年後啟動的庭審活動被稱作是一次歷史性的審判。被告辯護團隊此前呼籲法院避免受情緒驅使的“例外審判”。一名後來退出辯護的律師特彆強調：司法不是宣洩憤怒的武器。

庭審開始首日，審判長也在開庭講話中希望這次歷史性的審判尊重法律常規。一些司法界人士也呼籲避免復仇式或想要殺一儆百式有象徵意義的量刑判決。

29日，法庭宣讀評議書後，陪審團將在秘密地點就展開討論。