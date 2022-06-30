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2022 年 6 月 8 日，科巴帕卡巴的居民們在慶祝世界海洋日。

法國總統馬克龍在里斯本舉辦的第二屆海洋大會上宣布，法國將申辦2025年聯合國海洋大會。

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根據法新社從里斯本發出的報道，法國總統馬克龍周四宣布，法國與哥斯達黎加一起申辦組織下一屆聯合國海洋大會。

馬克龍在里斯本舉辦的第二屆海洋大會上說，“我們應該像2015年的巴黎協定一樣，為生物多樣性，特別是為海洋制定雄心勃勃的目標。”在里斯本聯合國海洋大會之前，第一屆聯合國海洋大會於2017年在紐約舉辦。

馬克龍還補充說，“我們應該在未來幾年，（圍繞這些問題，以2025年的大會為背景，）把國際社會團結起來”。

馬克龍繼續表示：“讓我們用這個方向來指導我們的集體行動，並讓所有的行動者都跟隨我們的決心。”

法國已經在今年二月份時主辦了一次海洋峰會。當時馬克龍主張世界貿易組織達成一項反對公共援助過度捕撈和非法捕撈的協議，隨後該協議已成為現實。

馬克龍周四還回憶說，從那時起，“包括18個國際港口在內的35個參與者，承諾到2028年時實現海運脫碳”。

海洋通過對氣候變化的影響，對地球上的生命發揮着關鍵的作用。但是，保護海洋的成本是相當可觀的。