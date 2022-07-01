好消息：法國軟小麥今年豐收

法國/小麥

法國軟小麥行業周五在一份聲明中表示，儘管有 "特殊氣候災害 "為特徵的季節威脅，預計法國小麥今年收成良好，儘管產量略低，但小麥質量與十年來的平均水平相當。

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小麥2022年豐收。法國一小麥行業組織周五在一份聲明中肯定，法國小麥2022年豐收。消息說，儘管產量略有下降，但法國小麥將在2022年足夠法國並出口國際。法國小麥今年全國普遍長勢很好。

法國軟小麥的產量 "在2022年應達到每公頃69.5公擔。法國軟小麥豐收不易，因為法國今年氣候條件不佳，遭遇乾旱與水災，霜凍與冰雹交加。

法國是歐洲最大的軟小麥生產國，在2017-2021年期間平均生產3340萬噸小麥。它的一半產量出口到歐盟（50%）和世界其他地區國家。

法新社說，在烏克蘭戰爭背景下，法國小麥豐收有鼓舞性意義。