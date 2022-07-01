法國共和黨要選新主席 醞釀新道路怎麼走

法國/共和黨

法國共和黨黨魁克里斯蒂安-雅各布（Christian Jacob）在行使職權兩年多後將於7月初卸任。這樣，他的繼任之爭就開始，投票預計秋季進行，方式仍然是註冊黨員開放式選舉。共和黨在剛剛過去的總統選舉和全國立法選舉中遭受慘敗，昔日第一大傳統政黨，已經跌落到議會第三反對黨。

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法國共和黨領導層接替迫在眉睫。卸任的雅各布（Christian Jacob）在執政兩年多後將於7月初卸任。昨天6月30日他與合作者一起喝酒，氣氛輕鬆像度假。共和黨LR的老闆應該遞交任滿辭職書，他離任後說要去學英語，然後再到私企工作。

誰來接班？評論看好大區主席，前該黨領導人沃齊耶，並認為許多黨內的人會支持他。但如果他不感興趣，那"事情將會糟糕，內鬥將會激烈。

據本台報道稱，未來共和黨新領導人地位微妙。因為在2027年總統選舉前四年半執掌該黨，可以是一個跳板，但也可能是一個滑梯。這意味着要承擔已經淪為反對黨傷腦筋的困境，更要想方設法避免在2024年的歐洲選舉中崩盤的厄運。

共和黨內有一種想法，可以嘗試任命一位臨時主席，對該黨整頓，以期有新面貌迎戰2024年歐洲議會選舉。到2027年總統選舉時，再推舉能人競選總統。兩年中改革共和黨，前總統候選人，但在黨內初選失敗的巴尼耶願意試一試，新生代議員普拉蒂爾也願意試一試。至於2027年想選總統的人，該右派黨首先想到的是貝特朗。他仍然想東山再起。當時他信誓旦旦說他是唯一能打敗馬克龍從而當選總統的人。。