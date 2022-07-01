法國新冠確診案例及住院人數明顯再度升高

新冠病毒的真正危險不太可能是死亡人數，專家表示，但衛生系統卻很容易被需要住院的病例數量所淹沒。

法國新冠病毒住院人數明顯再度升高。在新冠病毒奧米克戎BA4 和 BA5 變種病毒的推動下，疫情正在以意想不到的態勢重新飆升。費加羅報報道，根據統計，法國現今每天有超過8萬個新冠確診病例。

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夏天才剛開始，法國新冠病毒病例的統計圖曲線似乎已經朝着當局意想不到的高峰衝上去。

費加羅報指出，根據統計，法國現今每天有8萬多個新冠確診病例，而5月底的統計數據曾經已經下降到不到2萬例。 目前，法國衛生當局似乎對這波浪潮的速度感到有些吃驚，似乎僅依靠民眾自己個人的“普通常識”來阻止疫情發展。

衛生部長布爾基紐( Brigitte Bourguignon) 因此僅滿足於建議民眾自己在搭乘公共交通運輸工具時佩戴口罩，而沒有採取任何額外措施。

費加羅報還說，如果當局這種個不選擇的做法讓專家們產生分歧，那也就是我們目前正處於沒有指南針的風暴中：這是自新冠疫情開始以來，法國政府首次沒有發布任何模型來事先預測形勢的演變和高峰的大致高度。

巴斯德研究所建模團隊負責人庫什眉茲(Simon Cauchemez)解釋道：“現在由於有許多不同的新冠免疫特性，使得建模變得困難。”

他還指出，“在許多參考數據的不確定性情況下，如果我們嘗試針對所有影響進行建模，那麼我們的系統就會變得非常不穩定。”

個體免疫力既取決於接受的疫苗施打劑量，以及被感染的次數，和被哪一種變種病毒感染。

法國南部蒙彼利埃醫院，由索弗內亞(Mircea Sofonea)教授領導的傳染病流行病學和演變團隊也同意這項觀察結果。該團隊的一名科學家解釋說：“我們應該補充一點資金，很多罹患猴痘來看診的病例很多。自 2021 年 3 月以來，不再有沒有專門針對新冠病毒的流行病學方面提供特別資金。”

儘管我們預測到奧米克戎變種病毒BA4 和 BA5 變體的到來，但我們沒有足夠的資源來針對這兩個面向的醫學研究。”

如果說自 6 月初以來法國新冠患者每天的死亡人數停滯在 40 人左右，那麼一個月來每天接受重症監護的人數卻一直在增加：每天有 80 名新冠患者住院治療，而三周前還不到 40 人。

索弗內亞教授指出，常規護理入院治療人數的增加更為顯着。 以每天有近 900 人住院數量，這已經超過了 2021 年夏季高峰時的數目。 而且情況有可能變得更糟。 每日入院人數呈指數級增長，每 15 天翻一番。費加羅報指出，按照這個速度，我們將在 8 月初會達到相當於 2022 年 1 月時的病例人數！

這名專家指出，矛盾的是，最近幾周來，法國人完全放鬆了警惕這一事實。其實，只要恢復一些日常基本的防疫動作就足以減緩病毒的傳播。“強制戴口罩就足夠了，這將構成最少的不方便。 除了新冠病毒，要從這次大流行中吸取的教訓之一是：當你感染新冠時，你必須採取反射性動作：想到保護他人。”