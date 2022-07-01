法國輪值歐盟主席 雄心勃勃自我評說成績斐然

法國/輪值歐盟主席

法國總統馬克龍周四象徵性地將歐盟理事會的輪值主席國權利移交給捷克總理彼得-菲亞拉，並祝他 "好運"。法國結束了一個以烏克蘭戰爭為標誌的雄心勃勃的六個月任期。

廣告 繼續瀏覽後續

輪值歐盟主席，曾是馬克龍的優先議題之一，即 "強化歐洲主權"。隨着戰爭重返歐洲大陸，歐盟27國很少如此團結一致。歐洲人已經為烏克蘭發放了大批歐元援款，並通過了一系列針對莫斯科的六輪制裁。

當談到評估時，愛麗舍宮提出的數字是，在過去六個月中達成了130項協議。這些文本包括關於數字巨頭商業行為的監管或關於所有歐盟國家最低工資的法律。

法國的其他目標之一涉及能源轉型和氣候方案。歐盟27國在歐盟邊界徵收碳稅的想法上取得了進展。並承諾在2030年前將歐盟二氧化碳排放量減少55%。

但由於過於雄心勃勃，法國推出的一些議案仍未完成，例如馬克龍想要的申根地區改革，或因匈牙利的否決而受阻的對跨國公司利潤徵收15%的稅等。

馬克龍說，周四午夜結束的法國總統任期的最後努力致力於完成“保加利亞和北馬其頓之間的協議”，以便為北馬其頓加入歐盟開啟談判。

繼巴黎之後，布拉格承諾將繼續把對烏克蘭的援助放在其輪值主席任期的中心位置，從難民危機到這個飽受戰爭蹂躪的國家的重建，但也會注重能源安全。