馬克龍“巧婦”般組閣新政府？

法國/馬克龍

法國總統馬克龍為期一周的國際競選活動於6月30日星期四晚上結束。馬克龍回到法國內政的紛爭及壓力現實。據本台消息說，馬克龍開始進入組建新政府的倒計時。

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據本台報道稱，馬克龍於6月30日星期四晚上結束了為期一周的國際訪問。回到巴黎後，總統現在必須重新開始面對內政，包括任命新政府。

據本台政治新聞記者Valérie Gas報道，馬克龍不喜歡面對壓力做反應。在被問及博爾內政府2的任命時，馬克龍試圖給人一種印象，即一切都在控制之中。但他實際上是在遵守政治和議會的時間表："政府，未來確實應如現政府一樣，能夠在購買力和健康問題上做出非常結構化的強有力決策；之後，就法律領域而言，需要一個適應新議會的布局"。

對於馬克龍來說，毫無疑問，他認識到政府的情況是緩期時間，幾位在立法選舉中被擊敗的部長辭職，而阿巴德的案件又起，新的強姦未遂投訴遭立案，政府行動陷入癱瘓。馬克龍說：“所有這些都是按照程序依序進行。” 馬克龍說，“我一回來就會着手新政府議題。”

但馬克龍在任何情況下都給自己留下時間餘地：總理博爾內在議會前的施政演講被推遲了，最終定在7月6日。但是無論如何，回到巴黎後，馬克龍就開始了最終組閣成立政府的倒計時。