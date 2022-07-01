馬里：法國正式宣布結束歐洲塔庫巴行動

法國/馬里/反恐

法國周五正式宣布結束在馬里的塔庫巴特遣部隊行動。塔庫巴是歐洲特種部隊在馬里參加反恐行動的名稱，馬里軍事政變後，軍政權與法國交惡，塔庫巴成為受害者。

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法國正式宣布歐洲塔庫巴部隊結束在馬里的行動。法新社說，這是預料之中的事情，只是今天它被證實了。

塔庫巴是由法國前國防部長弗洛倫斯-帕利艱難建立的，旨在讓歐洲多國分擔法國等打擊薩赫勒地區聖戰分子的負擔。2020年8月和2021年5月馬里發生兩次政變，導致法馬關係急劇惡化，今年法國反恐力量已經先期決定離開馬里，但繼續在薩赫勒地區維持反恐行動。

法國總參謀部發言人帕斯卡爾-伊安尼將軍在一次新聞發布會上說：法國在薩赫勒地區的軍事機構重組，導致塔庫巴在馬里的行動從6月30日開始結束。

法新社說，塔庫巴也是法國總統馬克龍所推動的歐洲防務政策的象徵，共彙集了十幾個歐洲國家和多達800至900名精銳士兵。他們的任務是幫助馬里部隊獲得反恐能力，並使他們能夠在被恐怖主義肆虐的領土上重新站穩腳跟，抵抗恐怖主義基地組織或伊斯蘭國（EI）恐怖主義組織。

起初，九個歐洲國家最早克服心存疑慮，並獲得各自議會的同意，最終接受了法國的建議（比利時、捷克共和國、丹麥、愛沙尼亞、匈牙利、意大利、荷蘭、葡萄牙和瑞典）。隨後塔庫巴的 "全面作戰能力 "是在2021年4月初被宣布的。但它只持續了一年多一點的時間。

法國認為塔庫巴行動為歐洲聯盟共同防務政策整合提供經驗教訓。

馬里政變導致塔庫巴不可持續。馬里最早威脅丹麥撤回其 "未經其同意 "而部署的部隊。馬里與法國交惡前，已經僱傭俄羅斯軍企瓦格納，該公司被指控在中東和非洲有多種侵犯人權和其他販運行為。

馬里變局加劇了法國在該地區的衰落，並為歐洲參與薩赫勒地區反聖恐鬥爭的未來打上了一個問號。

法國軍隊在經過九年的馬里反恐出征後，將於8月底離開馬里。而已經延長一年的米努斯馬將失去空中支援。"聯合國專家在法新社獲得的一份文件中說："該地區正在進行的軍事重組可能會影響到過去的反恐努力。

不過，非洲當地其他國家呼籲歐洲繼續支持反恐。5月，尼日利亞總統穆罕默德-巴祖姆曾呼籲法國和歐洲在薩赫勒地區應當"承擔更多責任，不要被困境困擾"。他還呼籲歐洲的部隊部署要更 "具有實質性的空中威懾能力、有效的作戰手段，要擁有更多的軍用直升機以及炸彈"。