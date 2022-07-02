卡丹今慶百歲冥誕 將西方“吃穿”高等藝術帶到中國的大師

法國/卡丹

生於意大利威尼斯但是法國人的皮爾-卡丹家的族正在慶祝卡丹百歲冥誕。他的家鄉威尼斯在一座宮殿舉行宏大的時裝秀，並希望重新啟動卡丹帝國商業國際出征。儘管卡丹曾是把西方吃穿高級藝術帶進剛剛結束文革的中國的第一人，沒有消息報告在中國任何一個地方舉辦卡丹的冥誕慶祝活動。

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據法新社報道，意大利威尼斯Palazzo Ca'Bragadin周六今天將舉辦卡丹（Pierre Cardin）生前設計的未來主義時裝作品回顧展。展覽也與環保議題掛鉤。

卡丹於2020年底去世，享年98歲，他生前不喜歡 "人們祝他生日快樂"，而是希望慶祝他的100歲生日。回顧展沒有邀請太多界內名人，但300名嘉賓中有120人是皮爾-卡丹品牌在世界各地的代理生產許可持有人。這位服裝設計師建立的帝國模式，從1960年代開始就將代理許可合同的數量成倍增加，以至於過剩，他的繼承人希望今後通過更好地控制這些合同來保持這一模式。

卡丹帝國的品牌，雖然被眾多大品牌超過，卡丹品牌仍然在銷售，更多的是在新興國家和沒有受過多少奢侈品熏陶的客戶中走俏。不過，卡丹後人也承認，在巴黎，與路易威登或聖洛朗品牌相比，卡丹品牌可能什麼都不是。

卡丹品牌醞釀重啟，已經有今年1月在巴黎附近的布爾熱（Le Bourget）舉行的致敬秀和周六今天在威尼斯舉行的回顧展秀，卡丹品牌將在2023年2月至3月正式加入巴黎時裝周。這可是卡丹離開巴黎25年之後的第一遭。

卡丹能否真的重新打入高級時裝圈被認為是挑戰。因為卡丹的後人也承認，卡丹品牌過去30年中沒有任何創造性的作品驚世。皮爾-卡丹晚年更多時經營家，他簽署了大量代理許可合同，購買了大量房屋，有時是整個村莊......。痛苦的是，他的後人中沒有一個被公認是有服裝創造才華能夠接力。

在巴黎的馬克西姆餐廳，對保護傳統的關注也佔了上風，這是卡丹在1981年買下的一顆新藝術風格的豪華餐廳，可是至今仍未恢復其昔日的輝煌。

有軼事傳說指卡丹生前擁有無數珍奇收藏包括名酒，但卡丹長時間只獨愛香檳，哪怕桌上紅白葡萄酒屬曠世傳奇，也一笑推拒。