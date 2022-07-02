梅郎雄暫時當不上總理 雄才大略引猜測

法國/梅郎雄

左翼聯盟本星期在法國國民議會中爭取到了戰略性的職位即財政委員會的主席職位。在這場結盟的勝利中，不再是議員的梅朗雄卻因顯示罕見低調緘言而顯得格外引人注目。左翼聯盟領導人彷彿後退了一步，反而讓評論對他的意圖和未來提出疑問。

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據本台報道稱，當我們問及與梅朗雄或他在左翼聯盟內的新盟友關係密切的人時，他們都用這句話回答打發："我不知道他打算做什麼。"必須說，法蘭西不屈服黨人特別擅長打馬虎眼。

梅郎雄曾經在第一輪總統選舉的晚上發表了告別演說，然後在幾天後又強勢回歸，直白說希望被選為總理。隨後，他放棄了競選議員，他說是想保持領袖的超脫與高度，但同時又承諾將繼續站在政治鬥爭的最前線，但前提是 "如果他受到歡迎"。

這也足以讓最死心塌地的梅郎雄追隨者感到困惑。梅郎雄回答說，"這是我的工作。"他彎彎繞說，"我的工作就是我的工作。"隨着左派的聯合，梅朗雄尤其失去了如同他在法國法蘭西不屈服黨（LFI）內部可以單獨擁有的萬能力量。證據是他呼籲在國民議會中組成一個單一的議會團體，卻立即被他的盟友們拒絕，迫使梅郎雄為自己的倡議道歉。

據法蘭西不屈服黨的國民議會議員埃里克-庫克勒說，"梅郎雄不僅僅是該黨的領導人有影響力，他也是左翼聯盟的領導人，同樣有政治影響。" 埃里克-庫克勒是法蘭西不屈服黨最忠誠的成員之一。但梅朗雄顯然更多是在後台了。一位左翼聯盟議員解釋說，現在政治核心移在國民議會，而梅郎雄選擇離開國民議會，把頭號反對黨的位置留給了他的極右翼對手瑪麗蓮勒龐。他說，"然而，我們本來需要他和他的經驗。"左翼聯盟的另一位當選議員感到遺憾，但他相信梅郎雄仍然處於政治運作中心，特別是在本屆議會可能會被解散的前景下。因為一般相信，如果總統馬克龍發現自己處於被常規政治阻撓，他會下令解散議會重新組織大選。

據本台報道稱，解散議會的假設，在左翼聯盟內部被熱烈地討論，甚至被渴望發生。梅朗雄將樂呵呵吃瓜看戲，但同時準備他的重返競選沙場，瞄準新的投票箱。

據法蘭西不屈服黨的一位議員分析，如果馬克龍在來年解散議會，梅郎雄顯然將是唯一的“救世主"。因此，從現在到那時，不存在自身分散的問題。如果議會最終找到了正常運作的方法，梅郎雄就可以專註地將自己的精力投入到他的政治基礎建設上。當然，除非左翼聯盟內部出現2027年總統選舉爭位戰，那將迫使梅郎雄從退休狀態中衝出來，拯救左翼。

法蘭西不屈服黨的議員們都認為，75歲的梅郎雄2027年參加總統競選，也比美國總統拜登當選時年輕。再說，梅郎雄不是說過了嗎，他要在政治舞台上戰鬥到最後一息。