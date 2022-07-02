聯合國里斯本海洋峰會閉幕 新政治宣言拯救海洋

海洋峰會

聯合國在里斯本舉行為期一周的海洋峰會7月1日落下帷幕，與會的各國首腦 宣布旨在拯救海洋的新政治宣言。

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聯合國在里斯本舉行為期一周的海洋峰會周五落下帷幕，這也是2017年在紐約舉行了首次峰會後的第二次舉行國際海洋峰會，關注覆蓋地球表面71%的海洋。

包括24位國家元首的6千名代表參加本次葡萄牙和肯尼亞聯合組織的海洋峰會，簽署不具有約束性的宣言重申海洋對生命和人類社會未來的重要性，簽約方表示致力於制止和扭轉海洋生態系統健康和生物多樣性的下降，並要保護和恢復海洋生態完整性。呼籲建立一個有雄心的2020年後的全球生物多樣性框架。

與會的100 多個成員國自願承諾到 2030 年建立，並採取有效的保護措施。

新承諾還包括到2030年保護30%國家海洋區域，減少塑料垃圾污染，撥款數10億美元用於海洋酸化等相關研究。

這將分別用於在8月在紐約舉行的公海條約談判和12月在加拿大蒙特利爾舉行的生物多樣性第15屆峰會。

參加本屆里斯本海洋峰會的各國呼籲採取緊急行動，進行各個層面和國際合作，改善海洋及其生態系統的健康，並以科學創新為基礎進行可持續發展。與會領袖呼籲進行變革，強調需要解決地球變暖對海洋的影響，包括生態系統退化和物種滅絕。

9個私募基金髮起“保護我們星球”行動，到2030年至少投資10億美元，來支持海洋保護區的建設，擴展和管理。歐洲投資銀行將在加勒比海地區投如1.5億歐元，幫助該地區進行水資源和廢物管理，屬於“清潔海洋”計畫的一部分。