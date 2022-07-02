氣候變化:新科技有助維護環境

非洲經濟 / 法國科技

在綠色經濟引導發展潮流之際，綠色科技（Green Tech）或氣候科技（Climate Tech）則被認為屬於當今世界對抗氣候變化的鑰匙。2022年首屆非洲科技大獎賽（AfricaTech Awards）得主就深信，新科技有助於維護環境。致力於減排的法國企業也對環保新科技十分感興趣。這是本台法廣（RFI）記者製作，已在本周五播出的最新一集法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）採訪節目中的討論話題。

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本台法廣RFI法文網2022年07月01日星期五在«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）刊出記者夏洛特（Charlotte Cosset）的一篇最新採訪報導。主題圍繞於兩周前在巴黎組辦的2022年VivaTech會展（15-18 juin），發起首屆非洲科技大獎賽（AfricaTech Awards）特別為致力於對抗氣候變化的初創企業（start-ups ）設立一個獎項。環境科技在當今世界，不僅吸引中小企業，也讓法國的跨國企業感興趣。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM

這一法文專欄報導的原標題為：[En Afrique, la Greentech s’impose dans les écosystèmes]。換作中文可譯為：[在非洲：綠色科技自行強入生態體系]。下面是簡介以供分享。

氣候科技投資當前充滿活力 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這篇報道首先指出，氣候挑戰是當今世界政治和經濟問題的中心。相關科技被稱之為綠色科技（Green Tech）或氣候科技（Climate Tech）。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © RFI

London & Partners (倫敦發展促進署）與國際知名的荷蘭信息機構Dealroom在一份報告中指出，2021年，氣候科技領域的投資破了紀錄，超過320億美元。這種活力在歐洲和非洲都能被感受得到。

科技發展加大影響氣候變化 -

2022年首屆非洲科技大獎賽（AfricaTech Awards）得主、肯尼亞人邦尼（Bonnie Mbithie）就深信，新科技有助於維護環境。他倡議回收電腦廢料。他在接受本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）專訪時表示，他相信科技能扮演重要角色，但與氣候變化的關聯過於緊密。他指出，科技越多，對氣候變化的影響也就越大。

法國道達爾能源致力於減排 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄的這一報導指出，法國道達爾能源集團（TotalEnergies）正致力於在2025年之前要把甲烷的排放量減少50%。這家跨國企業控制甲烷和二氧化碳排放的女負責人在接受採訪時表示，為了達到這一目標，她如今指望的就是科技創新。法國道達爾能源集團（TotalEnergies）自2017年以來，一直在與法國國家科學研究中心（CNRS）及高等教育機構（Université de Champagne Ardenne）合作，尋求研發出一種有助於減少甲烷排放的智能傳感器。

RFI Image Archive / TotalEnergies s’est engagée à réduire de 50% ses émissions de méthane d’ici 2025. Ici, TotalEnergies' headquarters in La Defense business district outside Paris. (illustration) . © Reuters - Gonzalo Fuentes / RFI Image Archive

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這一報道最後指出，這種智能傳感器已在非洲多國開展過測試，並曾發現尼日利亞的一個儲罐存在泄露，由此每年減少甲烷排放4000噸。這種新科技如今也引起了法國道達爾能源集團（TotalEnergies）合作夥伴方的興趣。

. （翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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