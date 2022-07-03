環法賽今天晚上騎回法國

法國/環法賽

2022年環法自行車賽以境外起點向自行車出神入化國家丹麥致敬，在哥本哈根這個稱之為世界自行車運動之都繞行後，取道Vejle和Sönderborg之間的182公里路段作為環賽第三賽段，按計畫今天稍晚騎回法國。

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今年環法賽是從星期五就在丹麥出發並在那裡騎行了兩天。環法賽原本計畫兩年前就在丹麥騎行出發，因為新冠病毒疫情而延後。共有22支隊伍參賽。丹麥人期待了兩年的環法自行車賽，他們親眼欣賞。有10名丹麥騎手參賽。丹麥以及首都哥本哈根為舉辦環法自行車賽付出了很多努力。但環法賽為這個自行車數量超過居民數量的城市帶來持續的節日氣氛，真如海明威所說是一場流動的節日“盛宴”。

今天賽段開始前，仍然在丹麥的尼堡，荷蘭運動員法比奧-雅各布森周六贏得了他在環法自行車賽上的第一個衝刺。他是在穿過連接丹麥兩個主要島嶼Seeland和Fionie的大橋後，在尼堡贏得了環法自行車賽的第二賽段黃衫。

不過，在大橋上的最後三公里處發生了一次集體碰撞摔倒。

此前，7月1日在哥本哈根市內舉行的個人計時賽後，快步車隊車手比利時人Yves Lampaert獲得2022年環法賽的第一件黃衫。

本次環賽丹麥段，雖然沒有山路爬坡，但因是海洋氣候，天氣多變，時而有雨，風力雖然不大，但風向多變，時而逆風時而側風，運動員稱是考驗。

另一個隨着車輪一起轉動的話題是防疫，如何抵禦新冠病毒感染是嚴峻的困難。根據規定，感染者將立即退賽，並無隔離觀察時段相伴。

環法賽今年已經是第109屆比賽了。