法國政府改組 反對黨萬箭齊發

法國/新政府

在馬克龍總統連任兩個多月後，法國新政府周一揭開了面紗，執政黨在國民議會沒有絕對多數的情況下，該政府將承擔實施馬克龍許諾的國家改革繁重任務。針對馬克龍與博爾內新政府，反對黨不失時機提出批評。沒有一個反對派說一句好話，抨擊四起，只是批評程度以及話語尖酸級別不同而已。

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在人們的高度期待下，法國被指是中間派與自由派的總統麾下新團隊在總理博爾內向議會發表施政講話的前兩天，公布新政府名單。以法蘭西不屈服黨為主宰的左翼聯盟立即警告，不排除對政府提出譴責動議。

正如預期，這次改組中，在6月底的立法選舉中落敗的三位部長和國務秘書--Amélie de Montchalin（生態過渡）、Brigitte Bourguignon（衛生）和Justine Bénin（海洋）離任。上周當選為國民議會主席的Yaël Braun-Pivet（海外）的職務由前省長Jean-François Carenco接任。

法新社說，出人意料的是，負責歐洲事務的部長代表克萊門-博納（Clément Beaune）將離開奧賽宮，在新政府中擔任交通部長一職。取代他的是經濟學家勞倫斯-布恩（Laurence Boone），他目前還是經合組織的副秘書長。

政府發言人奧利維亞-格雷瓜爾（Olivia Grégoire）仍留在政府中，但讓位給奧利維爾-維蘭（Olivier Véran），他的與議會關係的職務由前文化部長弗蘭克-里斯特（Franck Riester）擔任。

在政府推諉數周後，因新被指控強姦未遂而遭調查的部長達米安-阿巴德（Solidarités, Autonomie et Personnes handicapées）被迫離任。發展國務秘書Chrysoula Zacharopoulou雖然也是兩起據稱在她擔任婦科醫生職業背景下實施的強姦遭投訴的目標，但她保留了自己的職位。

但阿巴德與Zacharopoulou兩人都否認上述指控。

據博爾內稱，她的第二政府現在共有41名成員，其中包括20名女性。

法新社說，這次改組對馬克龍來說是比較微妙，他於4月24日在與極右翼的瑪麗蓮勒龐對決下再次當選。雖有第二個五年任期，但在6月12日和19日的立法選舉後，馬克龍在國民議會中被剝奪了絕對多數。

馬克龍在第一個五年任期內毫無困難地通過了他的改革計畫，但這一次他將不得不在每一個個案尋找建立聯盟，試圖通過他的改革議案。

在6月25日馬克龍接受法新社採訪時，曾提及為來自右翼和左翼的盟友進入政府打開了大門。馬克龍也曾在這個採訪場合表示，總統目標和總統多數派的目標一樣，議案可以 "修改或充實"，但條件是這些議案修改不會導致稅收或債務的增加。

總理博爾內明天周三在議會發表的施政演講應該能在一定程度上表明行政部門在未來幾個月打算採取的方向。但總理尚未決定對她的施政演講要不要求進行信任投票。反對派要求進行信任投票，但有可能無法獲得絕對多數支持彈劾。這個問題可能會在周一下午4點由馬克龍在愛麗舍宮召開的部長會議上解決。

新一屆議會審議的第一個議案，已知將是從7月11日起，在法國面臨新冠病毒病例增加的情況下，允許維持防疫的措施法案。

關於購買力的法案是法國人最關心的議題，按日程將從7月18日起進行審議。

針對馬克龍與博爾內新政府，反對黨不失時機提出批評。沒有一個反對派說一句好話，抨擊四起，只是批評程度以及話語尖酸級別不同而已。

法蘭西不屈服黨譏笑新政府是泰坦尼克號船，在翻沉之前的掙紮。在左翼聯盟其他陣營中，語氣也是批評的，但顯得有分寸。

極右的國民議會的副主席Sébastien Chenu歡迎替換維蘭Olivier Véran擔任與議會關係部的負責人，因為維蘭犯下了將極右政黨排斥在議會重要任命之外的錯誤，說"這是一件好事。"

法國共和黨被一些馬克龍派力量視為可爭取合作者，他們的批評顯示出克制，因為他們說，“這個政府在兩個月的不作為之後終於可以開始工作了。 要讓法國重新站起來，有很多事情要做，而且已經浪費了很多時間。”