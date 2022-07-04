法國政府：暴風驟雨一周來臨

法國

法國政府今天開始動蕩的時期，政府改組，議會施政報告，要求與否信任案表決，各種危險擺在桌面上。今天早上，政治地震傳出第一波震波，前衛生部長，現任議會關係部長維蘭將接任政府發言人位置。被指控強姦未遂的團結部長達米安-阿巴德離任。

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據本台報道稱，接下來的幾天，總理伊麗莎白-博爾內的政府將非常忙碌，除了要進行改組，召開內閣會議，還要應對在國民議會的信任投票危險。

在接下來的幾個小時里，博爾內預計將提交她的新政府草案。至少有四位女部長需要替換：三位立法選舉中的失敗者，一位被任命為國民議會主席。更不用說現任團結部長達米安-阿巴德的棘手案件了，他現在正因強姦未遂而接受調查。巴黎瘋傳他已經被政府下課，前景不明。

本台政治新聞記者Pierre Olivier報道說，行政部門也必須遵守男女平等，議會裡的各黨議員男女比例也嚴格被聚焦。

在議程上，還安排了不少於兩個部長聯席會議。第一次會議應在周一今天緊急舉行，以便使幾項法令生效。另一個備受期待的關於購買力的政府擴大會議，也定於本周中舉行。

最後，在星期三，對伊麗莎白-博爾內來說是一個新的考驗，她將不得不在議會過關，信任投票充滿荊棘。由於總統的多數派只有250名議員，反對派議員加起來共有327名，這次投票的結果對政府來說可能是致命的。