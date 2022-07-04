法國新政府亮相，在野黨繼續向馬克龍施加壓力

法國/政治/新政府

法國總統馬克龍周一宣布了法國新政府的成員名單。在兩個星期前舉行的法國國民議會選舉中，馬克龍失去了議會的絕對多數。在立法選舉遭遇挫折之後，馬克龍為了尋求新的生機，重組新政府。

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在經過了兩個星期的各方諮詢和仔細斟酌後，馬克龍於周一上午宣布了新內閣的名單。新政府將在國民議會沒有絕對多數席位的情況下、在在野黨越來越勁頭十足的情況下負責落實馬克龍的改革。

新政府的組成是激烈談判的結果。在周一宣布的總理博爾內的新團隊中，總統陣營的中間派盟友在新政府佔據了一席之地，馬克龍沒有像前五年那樣，讓左派或者是右派的人士進入政府內閣。

根據法新社，6月底的時候，面對在國會下院將失去絕對多數席位的情況，馬克龍曾經提到過要將社會黨、環保黨派、法共和右翼政黨聚集在一起的“政府協議”，但馬克龍當時排除了極右翼和激進左翼政黨人士進入政府的可能。

不過，最終，新進入政府的人都是總統陣營的中間派盟友。社會黨等傳統左翼政黨或傳統右翼政黨的人都沒有進入新政府。馬克龍周一就此表示說，這些在野政黨缺乏參與政府協議的願望，缺乏參與任何聯盟的願望。總統的身邊人強調，新政府能夠一個法案、一個法案地逐一“建立妥協”並“加強、擴大總統多數席位。”

對於新政府，在野黨-不屈服的法蘭西政黨已經表示，當總理博爾內在議會發表施政總綱演說時，要對新政府發起不信任案投票。