法國：暫停驅逐逃離烏克蘭戰爭的外國學生

法國政令/驅逐學生

法國政府周一（7月4日）宣布，決定暫停驅逐逃離烏克蘭戰爭後在法國避難的外國學生，並考慮為那些接待烏克蘭人的家庭提供財政援助。據法國政府的解釋，驅逐措施暫停將持續"到九月，針對的是學生"，決定是6月17日各部委一致通過的。

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這證實了負責接待烏克蘭人的部際危機小組負責人約瑟夫·齊枚Joseph Zimet省長對《世界報》的表態。他說："已經決定（......）在新學年開始之前，將不再實施必須離境（OQTF）的措施，也沒有任何新的離境措施出台。他強調： "將對（逃避烏克蘭戰爭的）學生個人情況進行新的深入檢查，將側重於他們的學習計畫和生活資金保障能力。將對他們採用與在法國申請簽證的學生相同的標準"，最近幾周來，驅逐非烏克蘭學生的省級政令的數量開始增多。

法國政府估計，在開學時獲得 "第二次機會 "後，"最終將有不到200人 "能夠留在法國。

法新社指出，近3500名包括但不限於學生的第三國公民，在逃離烏克蘭戰爭後，受到法國的臨時保護。

根據歐洲為逃離衝突的烏克蘭人實施的臨時保護條款，第三國國民必須以 "安全且可持續 "的方式返回自己的國家，換句話說，如果他們的國家沒有處於戰爭狀態，或者他們不用擔心自己的生命安全。

此舉被維權人士譴責為接待流亡者實施 "雙重標準 "的象徵。

此外，法國政府還證實，在購買力危機的背景下，目前法國人已經接待超過1萬名烏克蘭人，政府正在研究對這些人道接待家庭提供財政援助。

約瑟夫-齊枚省長告訴《世界報》，援助大約為 "150至200歐元，為期幾個月"，並稱：此舉 "防止人道接待方式的崩潰 "。他解釋說："在家裡接待一個烏克蘭家庭長達數月，將會造成經濟負擔，並可能導致某種懈怠。"