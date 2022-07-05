以色列總理甫上任今閃電訪法 急請馬克龍斡旋

以色列/法國

在成為以色列看守總理後的首次出訪中，中間派人士亞伊爾-拉皮德今天前來巴黎，請求法國總統馬克龍 斡旋干預，以挽救黎巴嫩和以色列之間的天然氣談判。

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拉皮德一當上以色列首腦，就去巴黎討論黎巴嫩和伊朗議題。根據與上屆總理貝內特達成的權力分享協議內容，拉皮德於上周五被任命為以色列總理，該協議還規定在議會解散的情況下政府首腦輪流擔任。

最近幾周，貝內特的聯盟失去了多數，導致議會被解散，並定11月舉行選舉，從而使亞伊爾-拉皮德登上總理寶座。拉皮德在下屆政府成立之前的過渡期以看守政府執政。

拉皮德上台後的第二天，以色列軍隊聲稱擊落了黎巴嫩真主黨的三架無人機，以色列軍方指控說這些無人機正飛往地中海的卡里什氣田，該氣田是最近幾周以色列和黎巴嫩之間緊張局勢加劇的焦點。

拉皮德在啟程前往法國之前，其前任貝內特也已經計畫訪問巴黎，貝內特稱他想與馬克龍討論 "對以色列天然氣田的反覆攻擊問題，並說以色列對此不能接受"。

拉皮德在特拉維夫機場告訴記者，無人機襲擊的肇事者 "必須知道他們在冒不必要的風險，黎巴嫩政府必須控制真主黨，否則我們將被迫反擊"。他在周末還評論說："真主黨正在繼續走恐怖主義的道路，破壞黎巴嫩就海上邊界達成協議的能力。

拉皮德對法國訪問，是在美國總統拜登下周要訪問以色列、被佔領的西岸和沙特阿拉伯之前進行的，這將是拜登入主白宮後首次訪問中東地區的一部分。

黎巴嫩和以色列這兩個仍正式處於戰爭狀態的鄰國，於2020年10月在華盛頓的主持下開始了前所未有的談判，以畫定兩國海洋邊界，希望消除油氣勘探的障礙。

但由於對有爭議地區的面積，特別是卡里什油田的爭議，會談在2021年5月暫停。

據拉皮德說，"我們知道法國在與黎巴嫩有關的問題上的立場的重要性，我們將要求法國進行干預，以保證關於天然氣問題的談判正常結束。"

以色列在6月中旬簽署了一項協議，向埃及輸送天然氣，埃及計畫將這單液化再運往歐洲。在俄羅斯決定切斷對歐洲國家的天然氣供應後，歐洲正在尋求能源供應的多樣化。在這種背景下，以色列說它希望確保地中海東部的天然氣和平，但在過去的十年裡，天然氣田的發現和開採加劇了邊界爭端。

據法新社，除了黎巴嫩真主黨，伊朗也應該在馬克龍-拉皮德透露的議題里，因為以色列正試圖說服西方大國不要延長伊朗核計畫的框架協議（JCPOA），伊朗希望以核談判換取解除對德黑蘭的制裁。拉皮德今天說：“重要的是，我們反對這項協議和反對伊朗核化的立場在這個時候應當被聽到。”

以色列擔心伊朗會獲得核武器，當然伊朗對此否認。以色列還擔心，解除制裁將使伊朗增加對在以色列邊境旁的盟友如黎巴嫩真主黨和巴勒斯坦哈馬斯的援助。

以色列前總理貝內特曾主張對德黑蘭採取 "章魚法"，即直接針對德黑蘭，而不僅僅調和伊朗在該地區的 "觸角"。拉皮德承諾將 "盡其所能 "防止伊朗獲得核武器，並阻止伊朗所支持的力量在以色列的 "邊界紮根"，包括以色列鄰國敘利亞。