法國將可能實施邊境健康通行證管控

法國新組閣的政府宣布，未來可能在邊境設置健康通行證，但沒有預設採取其他措施的計畫 。政府發言人奧利維爾·韋蘭 (Olivier Veran) 表示，總理博爾內所提出的這項邊境健康通行證新法案將於下周一(7月11日)在國民議會進行審議。

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政府發言人奧利維爾·韋蘭 (Olivier Veran) 表示，總理博爾內 (Elizabeth Borne) 於 7 月 4 日周一在部長會議上提出了一項針對新冠病毒防疫將採取新的衛生緊急法案，該法案開啟了在邊境檢驗健康通行證的可能性。

曾經是法國衛生部長的現任政府發言人韋蘭解釋說：，該法案將於下周一在國民議會中進行審議。 它“將有可能延長一些絕對必要條款的執行，以應對新冠疫情在法國的持續發展。”他還確認說， “另一方面，所有其他對抗新冠病毒的措施不再是該法案的一部分。”

監測病毒傳播

因此，該法案的文本沒有規定將，恢復衛生緊急狀態的可能性延長至 7 月 31 日之後，也沒有提出以健康通行證或是疫苗接種通行證，來限制進入某些場所或集會的規定。

他還說，具體而言， 法國新冠病毒篩查測試結果 ( SI-DEP) 和 疫苗注射記錄( Si-VAC )，等的計算機裡面儲存的資料文件，將保留到明年 3 月 31 日。發言人說：“因為我們不能停止監測新冠病毒的傳播”。

新政府還有第二個法案，也從 7 月 31 日開始實施，發言人韋蘭繼續說：“如果情況需要，也就是說，如果有新的變體病毒出現的情況下，那麼例如，能夠重新建立一個通行證系統，但這是一種在邊境或在法國本土與海外省之間建立的通行證。”