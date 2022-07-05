馬克龍和拉皮德準備在某些問題上展開“合作”

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法國總統馬克龍和以色列新任總理拉皮德準備在伊朗核計畫和黎巴嫩問題上展開“合作”。

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法國總統馬克龍和以色列新任總理拉皮德周二表示他們希望共同努力以挫敗伊朗的地區野心。他們還表示希望促進以色列與黎巴嫩之間的天然氣協議。

馬克龍和拉皮德兩位領導人也表達了他們在2015年簽署的伊朗核問題《聯合全面行動計畫》（JCPOA）上的分歧。歐洲人正在試圖挽救這一計畫，但是以色列認為該計畫是完全無效的。

馬克龍在接待正在巴黎進行其第一次國際訪問的以色列總理拉皮德時說，“伊朗總是拒絕抓住提供給它的可以達成好協議的機會。（......）我們將繼續與我們的合作夥伴密切協調，盡一切努力試圖讓（伊朗）回歸理性。”

以色列中間派人士拉皮德上周五被任命為以色列總理，這是與貝內特（Naftali Bennett）所達成的​​權力分享協議的一部分，該協議規定，在發生像上周四那樣的議會被解散的情況下，政府首腦將輪流擔任。

法新社表示，2021年4月在維也納開始的會談旨在讓美國重新融入伊朗核協議，並使伊朗重新尊重其在該協議中作出的承諾。

以色列則試圖說服西方大國不要再延續伊朗核協議，作為交換，可以解除對德黑蘭的制裁。

至於法國總統馬克龍，他再次堅持需要“補全（協議），就伊朗的彈道和地區活動進行更加強有力的談判”。伊朗已通過當地民兵將其影響力從黎巴嫩擴展到也門。