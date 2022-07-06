國民議會今喧鬧如菜市場 法蘭西不屈服黨人會外將馬克龍與勒龐“拉郎配”

法國/國民議會

今天法國國民議會接受馬克龍新政府總理博爾內施政演講，氣衝霄漢立志要把新政府“攪黃”的法蘭西不屈服黨率領的左翼聯盟向博爾內施以喝倒彩，噓聲，敲打桌面，以及充滿“虛偽” “可憐”以及謾罵相向。而多數黨議員使勁給總理鼓掌支持，但克制不回應呵斥。在國民議會樓外，法蘭西不屈服黨追隨者聚集示威，舉起馬克龍與勒龐“假結婚”漫畫裝置，譴責馬克龍與極右在議會“聯姻”。博爾內說完話沒有要求議會信任表決。但左翼聯盟在博爾內講話前半小時聯合推出彈劾案。分析稱，此彈劾案有可能以程序法技術性“槍斃”。

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據法新社說，群情激昂的激進反對派，噓聲和謾罵聲，以及一個專註於 "妥協 "鼓勵團結的施政演講：這就是周三在國民議會為博爾內的施政演講大日子的氣氛。倒是在15:00發表重要講話時，議會爆滿，還有幾百名記者被允許進場。

從博爾內的第一句話開始，多數黨人都力表支持，但在法蘭西不屈服黨和極右黨的座位上沒有掌聲，並已經開始噓聲。當博爾內呼籲反對派在總統陣營沒有絕對多數的情況下還是應該共同建立妥協時，反對黨發出譏笑合唱。

當博爾內提議向法國醫護人員致敬時，多數黨派議員的熱烈掌聲被激進反對黨拍打桌子和 "偽君子！"的譴責聲音淹沒了。

議會主席雅爾-布勞恩-皮維特不得不出面維持秩序說，“議會裡不應該有這樣的示威舉動。”

博爾內講話時不時會被打斷，例如在失業問題上被左翼聯盟議員打斷："撒謊"，"為你感到羞愧"......

博爾內施政演說後並沒有要求信任投票。但據反對黨說，由於缺乏 "任何其他選擇"，左翼聯盟在博爾內發言前半小時提出了他們的譴責動議，取名為 "不信任動議"。

據法新社說，對此議案，可能最早要到周五下午才會進行辯論，也可能是下周初，通過議案進行投票的可能性非常小。

其他反對黨對政府的譴責沒有像左翼聯盟那樣激情。極右派陣營議員稱他們不會聯署彈劾，並說不想參與比賽誰的呵斥聲音更高。

據法新社說，在國民議會前，法蘭西不屈服黨活動人士今天中午組織了一個小型抗議活動，為馬克龍和勒龐舉行模擬模擬婚禮，冠之以"埋葬共和國陣線"。