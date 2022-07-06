法國疫情示警 日錄20萬感染例

法國/疫情反彈

新任衛生部長francois Braun周二在國民議會聽證會上宣布，在過去24小時內，新冠病毒感染人數“預計將略高於20萬”。由於一個多星期以來法國疫情走勢朝嚴重趨勢發展，今天新的新冠病毒染疫統計，將還會增加。歐洲臨近國家的疫情也亮紅燈，警告新一波大潮來襲。法國疫情爆紅，是否防疫措施跟進，包括各種限制，引發關注。

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法國疫情第七波話題已經有多日。連日來法國平均增加約120 000例。據衛生部長說，稍晚將展開防疫法律草案討論。

當局稱，面對一種“傳播得越來越快”的病毒，我們必須保護公眾健康與安全，並確保避免對衛生系統造成衝擊與壓力。實際上，法國醫院一個多星期以來報告入院人數增加了，重症護理的入院人數也有所增加。但衛生部長強調，到目前為止，法國入院新冠病毒染疫住院人數“遠低於1月份的峰值”，也不能與之前的規模更大的浪潮相比。但衛生部長警告，:“儘管如此，我們還是應當緊密關注疫情的發展情況。”

目前，當局除了建議“在擁擠的地方、公共交通工具、度假交通工具”戴口罩外，當局還鼓勵對最脆弱的人群呼籲打疫苗加強針劑。據衛生部長說，近期的疫情反彈，已經促使近300萬人接種了疫苗第二加強針劑。衛生部長說，這很好，但還不夠。