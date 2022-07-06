法國總理今入議會雷區 有沒有彈劾案引爆關注

法國/議會

法國總理伊麗莎白-博爾內今天在國民議會發表施政演講，展示她的政府路線圖。與第五共和以來通常的做法相反，總理不要求獲得議員表決信任。但激進的反對黨左翼聯盟號召表決信任案。據本台說，儘管左翼聯盟可能已經知道投票不會贏，因為其他反對派已經宣布他們不會支持彈劾動議，但左翼聯盟堅持稱，不信任這個政府是一個原則問題。

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據本台今天報道，法國左翼聯盟今天將對總理伊麗莎白-博爾內要求進行不信任案表決。此前，政府發言人宣布說，不尋求議會信任投票。而且政府施政報告不尋求信任議案，有前車可循。但左翼聯盟表示要提出不信任案表決。

這一表決有可能導致新政府下台。

但這是一個左翼聯盟提前就知道會輸的投票，因為其他反對黨已經宣布他們不會支持彈劾動議。而且即使在左翼聯盟內部，該彈劾動議也可能不受歡迎。部分社會黨議員不贊成。法蘭西不屈服黨議員周一單方面宣布提交動議的做法在左翼聯盟內部引起了緊張。

除了信任議案，左翼聯盟在議會還醞釀下一場戰鬥：即購買力爭議。左翼聯盟議員認為，要真正幫助法國人，需要換置方法。提出最低工資和1500歐元的最低養老金，以及將公務員的工資提高10%。

然而，左翼聯盟的方案非常昂貴：需要增加500至600億歐元預算。左翼聯盟認為，這是很昂貴，但是很有必要，左翼聯盟建議對石油和天然氣公司的利潤徵收超級稅，以資助補助金缺口。

評論稱，這些議案的爭議將是針鋒相對對，預示政府在議會裡開始短兵相接。