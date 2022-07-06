環法賽第五賽段：經典的大鵝卵石道來了！

法國/環法賽

2022年環法自行車賽今天騎行第五賽段，參賽者將挑戰法國北部著名的鵝卵石賽道。第五賽段在里爾和阿倫堡之間，終點線就設在近30年前關閉的當地一座老煤礦前。

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環法自行車賽今天在阿倫堡礦區的歷史足跡中騎行。在該地區，礦工和自行車之間的聯繫仍然非常緊密。據本台特派記者自阿倫堡報道稱，礦井曾是當地歷史中令年輕人嚮往的工作地方。一位老礦工說，他在15歲時進入礦場。他像他的父親一樣，也像當地採礦盆地的所有同齡人一樣，下到了井底。他說，“每個人都很害怕。任何告訴我他從不害怕的人，我知道他沒有說實話。”他說："我很害怕，但我從未想過要表現出來害怕。 在學校，我知道我的命運是來這裡工作。甚至我的校長也告訴我：“目標是，在學校好好上學，你會在礦上得到一份好工作。”

下礦是一項艱苦而危險的工作。人們不再計算那些因為矽肺病而過早離開的朋友，那些被這種嚴酷的環境而打碎的生命。然而，老礦工仍然喜歡這個地方，他說，“我最懷念的是那種味道。當我們下到井下的時候，有一種特別的氣味。”

阿倫堡還以著名的坎坷道路而聞名：一條因大鵝卵石鋪就的道路，成就了巴黎-魯貝自行車比賽傳奇。它與山道爬坡一樣有雄壯的聲譽。賽段由Jean Stablinski在1968年引入環法賽。

環賽通過鵝卵石道和當地高高低低的路段，據文學抒發說，當你在阿倫堡尖銳的鵝卵石上所受之苦，能與你在礦井下受苦相比。

不過，在這個被失業折磨的地區，礦工幾乎沒有了，只是當環法自行車賽到達這裡時，卻會有成千上萬的人來這裡看車隊騎過。