法國男排甲級賽邀請中國隊參賽

法國/中國/體育

法國男子排球聯賽負責人今天在新聞發布會上表示，中國國家男子排球隊即將參與未來兩個賽季的法甲聯賽。

廣告 繼續瀏覽後續

法國國家排球聯賽負責人Yves Bouget7月6日在視頻新聞發布會上宣布，準備了三個多月的將中國國家隊納入法國男子排球聯賽的比賽項目 "進展順利"，他認為下周應該能夠最終敲定。中國男排國家隊將參加未來兩個賽季的法甲聯賽，他說，其目的是要為2024年的巴黎奧運會做準備。

不過，這名負責人也承認，仍然存在某些要點，特別是法律方面的問題，需要加以澄清，以獲得體育部的批准。

此外，還必須制定一個物質和後勤工作的總體框架，例如，中國國家隊將被哪個城市接待以及中國隊為了參加比賽必須向法方支付多少補償金。

許多城市都願意接待中國男排， 這名負責人表示，可以想象，甲級聯賽被中央電視台直播，有超過10億名觀眾觀看時，其影響力是可想而知的。

至於中國隊將交付多少補償金，法國媒體提到130萬歐元的數字，不過，法國國家排球聯賽（LNV）負責人表示，中方將提供經濟補償，這一點是肯定的，不過具體金額將是協議中保密的部分。

他還評論說， 這是一支很有實力的排球隊，參加聯賽的球員非常有動力，他們來的目的是要贏得比賽的勝利。他說，從體育的角度來看，中國將無法贏得（法國冠軍）稱號，但他們的所有比賽都將計入冠軍賽"，他們將能夠參加附加賽。

作為協議的一部分，一名法國教練將加入中國隊，這是對法國男排技術的認可，也會為他們帶來一定的經濟利益。

中國男排被國際排球聯合會列為世界第17位，目前正在參加國際聯賽，並在比賽中排名第13位，而法國隊是聯賽的奧運冠軍。