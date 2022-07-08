法國新冠病患死亡總人數衝破15萬門檻

根據巴黎人報網站8日晚間指出，法國面臨第七波新冠疫情爆發潮，新冠死亡總人數也衝破了15萬人的門檻。據統計，法國一周來有做了超過300萬個新冠病毒檢測。

廣告 繼續瀏覽後續

在經歷了近兩年的新冠大流行之後，這是一個新的總計算。 根據法國公共衛生部的數據，法國自 2020 年初以來，新冠病毒肆虐。由於感染率衝高，法國周五，死因與新冠病毒相連的死亡人數已經衝破 150,000 的門檻。

根據統計，法國24小時內，有74人死於新冠病毒，死亡人數已超過15萬人（總共150,017人，其中住院病患超過121,000人）。 在新冠疫情爆發兩年後，今年 3 月 11 日，死亡人數已衝破了 14 萬人大關。

由於奧米克戎變種病毒，導致法國在五月底爆發第七波的新冠疫情。

這反映在感染案例急劇增加，而病毒的擴散在法國本土繼續加劇，至於這波疫情何時達到高峰，日期仍不確定。

冠住院病患超過 17,000名： 周四晚上的統計結果，有超過 160,000 個新冠病例，有 17,719 人住院患者，其中包括 1,523 名新住院患者。 根據法國巴斯德研究所發布的最新預測，與新冠病毒相關的住院人數將在未來幾天進一步上升，研究人員預計到 7 月 18 日每天將約有 1,700 人入院，而目前每天約為 1,000 人。