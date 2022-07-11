法國左派聯盟對新內閣“不信任動議”被腰斬

議會

法國國民議會7月11日下午展開了一場左派聯盟對新內閣提出的不信任動議辯論與表決，由於僅獲146張贊成票，距離過半數289票的門檻太遠而倒閣失敗，法國傳統右派共和黨和極右派國民聯盟都未支持不信任動議。

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法國政府7月4日宣布最新一版內閣名單後，總理柏爾內（Elisabeth Borne）領軍的新政府遭在野黨中的左翼“新民眾生態和社會聯盟”（NUPES）的激烈批評，並對新內閣提出“不信任動議”（motion de censure）。

在11日的動議辯論中，首先是由不信任案的提出者、左翼不屈法國（LFI）國民議會黨團主席帕諾（Mathilde Panot）發言，她要求國會展現對內閣的不信任，批評政府帶來的“政治階級”與“社會不公”。同時也順便提出當天爆出的法國總統馬克龍與網約車服務巨頭優步（Uber）勾結的醜聞報道，帕諾質問“是誰與Uber的遊說主席達成協議？”

法國總理柏爾內隨後上台發言捍衛政府，她表示：原本希望今天可以談論法國人關心的物價、油價、就業等實質政策，而不是不信任投票。她呼籲，“否決不信任動議，就是尊重法國人民選票、就是拒絕不穩定、就是接受以行動和事實來評斷政府”。

法國傳統右翼共和黨（LR）和一些中右小黨代表都發言表示要以政府執政後的實際行動來評判，而不是現在就提出不信任，並稱這次動議太過“粗暴”，認為政府“現在沒有讓我們不信任，但也沒贏得我們的信任”。

被稱為極右派的國民聯盟（RN）則中規中矩表示拒絕對新政府投下不信任票，表示希望成為“可靠、穩固、具建設性的反對黨”，並批評綠黨和左翼聯盟NUPES的不信任動議為“詐騙動議”，而法國“不需要體制危機”。

11日繼續的不信任動議投票結果顯示，對“不信任動議”表示贊成的票數甚至未超過左翼NUPES所佔的151個席次，只有倒閣所需的289票的一半。NUPES聯盟中的6位社會黨（PS）議員投了棄權，1位極右派議員則投下贊成票。

會後法國政府發言人維宏（Olivier Veran）向媒體表示，“現在起我們可以開始推動國會工作了”，強調“NUPES大會正式結束了…這是（極左翼領袖）梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）的再度挫敗”。