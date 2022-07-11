法國突發“優步”危機 劍指馬克龍

法國

法國突然爆發“優步”門案件，是否引發政治危機現在定論尚早。自10日以來，"優步 "門曝料後，法國反對黨和工會成員對法國總統馬克龍的批評排山倒海。"Uber檔案 "是一項基於Uber公司數千份內部文件的調查，由一個匿名來源發送給英國《衛報》，並轉發給國際調查記者聯盟（ICIJ）和42家合作媒體。法國《世界報》也參與調查，揭露了“優步”這家美國公司與馬克龍在擔任經濟部長時（2014-2016年）的聯繫，並得出結論，“優步”Uber和馬克龍在貝爾西時就有秘密 "交易"。法蘭西不屈服黨議員呼籲成立議會調查委員會，其議員Alexis Corbière今天公開要求馬克龍解釋。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台報道，在媒體披露了時任經濟部長馬克龍與“優步”Uber公司之間的關係後，法蘭西不屈服黨LFI議員Alexis Corbière正在考慮成立一個議會調查委員會，並於7月11日要求法國總統馬克龍做出解釋。

自周日以來，在 “優步”"Uber檔案 "發布後，政治反對派和工會成員對馬克龍的批評成倍增加。"Uber檔案 "是一項基於Uber公司數千份內部文件的調查，由一個匿名來源首先發送給英國《衛報》，並轉發給國際調查記者聯盟（ICIJ）和42家合作媒體。

法國《世界報》也參與調查了這家美國公司與馬克龍在擔任經濟部長時（2014-2016年）的聯繫，並得出結論，“優步”Uber和馬克龍在經濟部時有秘密 "交易"。

法國塞納-聖丹尼省的議員，法蘭西不屈服黨的Alexis Corbière指責說，"這是非常嚴重的事件。從這裡可以得出什麼教訓？顯然，我們可以向政府提出這個問題，成立一個調查委員會也可以。此前，法蘭西不屈服黨已經打算在議會中成立委員會對通貨膨脹進行調查。

“優步”是美國公司，卻在法國站穩了市場地位。“優步”Uber被批評採用了野蠻的做法，"破壞了法國勞動法律"，現在被揭露受到馬克龍親自關照。

英國《衛報》獲得並與國際調查記者聯盟（ICIJ）分享了約12.4萬份文件，時間從2013年到2017年，包括當時“優步”Uber高管的電子郵件和信息，以及講話文稿、筆記和發票。

7月10日星期日，幾家日報（包括美國的《華盛頓郵報》和法國的《世界報》）發表了他們從這些 "Uber檔案 "中摘取的文章。他們揭露“優步”在這些快速擴張的歲月里所使用的一些苛刻方法。

《衛報》評論說：“優步”公司違反法律，誤導法律和行業監管機構，利用暴力侵害司機，並秘密遊說世界各地的政府。

通過尋求強行通過客運法規，“優步”Uber在所進軍的國家經常引發激烈反應。最顯著的例子無疑是法國，那裡的傳統出租車和網絡運行的“優步”司機之間已經爆發了一場市場戰爭。據“優步”的一位前高管回憶說，“優步”非但沒有尋求平靜，反而想利用這一點來推動“優步”與法國政府的合作。甚至還組織了新聞宣傳或示威活動，試圖玷污正規的出租車的形象。

不過，在世界其他地方，“優步”Uber司機正在受到攻擊，被殺害。在其最成功的市場之一，如南非，“優步”司機最終可能會被活活燒死，因為法律允許他們以現金支付，煽動了嫉妒的火焰。

但最重要的是，無論“優步”進軍到哪個國家，都發生管理的暴力問題。雖然新的管理層已經改革了最令人震驚的做法，但司機，尤其是最不發達國家的司機，仍然工資過低，而且司機沒有可能通過組織起來保護自己。

"Uber公共事務副總裁Jill Hazelbaker在一份在線聲明中說：我們沒有也不會為過去明顯不符合我們當前價值觀的行為道歉。據“優步”Uber官員指出，媒體已經廣泛報道了該公司在2017年之前的錯誤，從媒體到書籍，甚至還有一部電視劇。"Uber現在是全球最大的工作平台之一，是超過1億人日常生活的一部分。我們已經從一個對抗的時代轉移到一個合作的時代，"吉爾-哈澤爾貝克闡述道。

“優步”文件揭露，這家美國公司利用他們與時任總統奧巴馬總統府白宮的關係進行遊說。大衛-普洛夫(David Plouffe)曾領導巴拉克-奧巴馬的第一次總統競選工作，在離開後為優步工作之前，他成為奧巴馬的特別顧問，直到2013年。2015年，他投入“優步”工作，並得到隨着美國總統奧巴馬第二任期的到來而得到晉陞的前同事關照。例如，現任駐英國大使的馬修-巴尊（Matthew Barzun）在組織一個活動時，甚至向女王的部長們推廣“優步”Uber。

本台說，大衛-普洛夫還在歐洲、非洲和中東地區的各個首都巡迴演講，每次都是依仗大使和美國政府為“優步”Uber發展遊說。不過這位美國前總統競選負責人否認做錯了什麼？2017年，大衛-普洛夫被芝加哥道德委員會判處了9萬美元的罰款。原來是因為他曾遊說該市市長，他曾經擔任奧巴馬的辦公室主任。

至於法國，“優步”調查涉及法國，文件揭露某個叫馬克龍的，是如何為美國集團的事業辯護的。在2014年和2015年，當“優步”Uber正在蓬勃發展時，在法國遇到調查。出租車正在向“優步”開戰，主要是因為“優步”Uberpop的報價，以及“優步”允許任何車主在沒有執照的情況下成為“優步”司機。

當時的“優步”法國分公司CEO特拉維斯-卡蘭尼克和他的團隊多次拜訪經濟部長馬克龍。Uber要求放寬管理該行業的法律，特別相關司機的培訓時間，“優步”抱怨它太長。媒體指責說，“優步”找到了知音，法國通過法令滿足了“優步”的要求。調查揭露，“優步”與出租車司機的戰爭中，盟友在經濟部，而不是在交通部或勞工部。

本台說，總統府愛麗舍宮的新聞辦公室在接受法國媒體詢問時只是回答說，總統過去的職能自然導致他討論如何解除障礙與困難，以促進“優步”Uber當時所體現的服務轉型改革。