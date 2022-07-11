法國議會下午議論彈劾政府案

法國/議會

法國國民議會今天開啟第一周工作，敏感話題是左翼聯盟堅持推出對博爾內政府的不信任議案並要求表決。儘管左翼聯盟鞏固了內部結盟立場，但擁有發言權的極右翼政黨議員團已經表明他們不追隨彈劾政府。一般認為，左翼聯盟堅持彈劾，是為了保持壓力，並顯示左翼聯盟尤其是法蘭西不屈服黨才是議會真正的反對黨，是第一大反對黨。一般認為，該彈劾議案非常大的可能不會被通過，因為左翼聯盟不佔議會多數，更沒有絕對多數。

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法國總理伊麗莎白-博爾內7月6日在國民議會發表施政演講前半小時，左翼聯盟堅持推出不信任議案旨在彈劾新政府。上個星期五，議會稍晚對彈劾案作了討論，沒有進展。按程序今天表決。

表決前，各黨派將表態發言。儘管彈劾議案很大程度上不會被接受，但反對黨不排除繼續批評馬克龍與譴責政府。

據法國政府發言人維蘭Olivier Véran批評說，這是一個 "姿態 的動議，為反而反政府表示遺憾。我們在Elisabeth Borne的隨行人員中感到遺憾，彈劾議案只能是 "浪費了法國人的時間，打混亂牌是瘋狂的。

據本台報道，正面並激進的反對，是法蘭西不屈服黨所採取的策略，法蘭西不屈服黨在譴責動議上獲得了左翼聯盟的盟友支持。但譴責動議的政治目的：即與共和黨和極右的國民大會黨相比，要顯示法蘭西不屈服黨才是真正的反對派。而其它的反對黨選擇了所謂 "建設性 "反對派策略。這些黨派已經宣布不會與法蘭西不屈服黨一起投譴責票。

據本台因此，該動議幾乎沒有獲得通過的機會。而博爾內也不會被迫辭職下台。博爾內的辯論發言聚焦優先信息："讓我們能開始工作吧"。