電力公司將國有化

法政府希望加快EDF完全國有化進度

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EDF’s nuclear power plant in Cattenom, France. Finance minister Bruno Le Maire said renationalisation of the company could take several months
EDF’s nuclear power plant in Cattenom, France. Finance minister Bruno Le Maire said renationalisation of the company could take several months © REUTERS
作者： 法廣
5 分鐘

法新社援引消息靈通人士報道：政府準備出資超過80億歐元將公用事業公司法國電力國有化。為了加快國有化速度，政府將在8月假期前公布收購EDF的詳細條款，希望在10月或11月完成國有化進程。但電力公司和財經部都還沒有回應上述消息。

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法國總理伊麗莎白·博爾內7月6日宣布，法國擬將法國電力公司全面國有化，以確保法國能源安全。博爾內當天告訴議會，國家打算持有法國電力公司100%的股份，“這將使法國電力公司能力增強，在儘可能短的時間內實施必不可少的大項目，以滿足我們今後的能源（供應）”。

 

7月4日，法國總理伊麗莎白·博爾內抵達巴黎總統府愛麗舍宮參加新內閣首次會議。新華社發（朱利安·馬蒂亞攝）

法國政府現持有法國電力公司84%的股份，公司員工持股1%，其餘股份在機構和散戶投資者手中。路透社估算，以目前股價，法國政府收購這家公司剩餘股份需要約50億歐元。

在博爾內發言前，法國電力公司股價一度大幅下跌。她發言後，股價應聲上揚，當天收盤時上漲約15%，接近9歐元。法國電力公司2005年在巴黎證交所上市，當時股價為33歐元。

2011年10月18日，在法國南部阿爾代什省克呂阿核電站，參加演習的快速反應小組人員組裝完水泵後和指揮中心聯絡。新華社記者舒適攝

據路透社報道，法國電力公司是歐洲最大公用事業企業之一，主要發展核電，但眼下面臨諸多問題。公司在英法兩國的新建核電站項目進展緩慢，一拖再拖，預算超支數十億歐元；公司在法國運營的多個核反應堆已經老化，其中半數由於管道受腐蝕等原因停運，核發電量一再削減。

另外，法國政府為避免民眾生活成本飆升，要求公司打折售電，從而進一步加劇公司財務負擔。公司今年債務預計上漲40%，超過610億歐元。公司計畫建設的新一代核反應堆需要投資約500億歐元。

法國總統馬克龍今年上半年提出將法國電力公司廣泛重組，融資數百億歐元，以幫助它在2050年前建造6至14座核電站。

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