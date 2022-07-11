法政府希望加快EDF完全國有化進度

電力公司將國有化

法新社援引消息靈通人士報道：政府準備出資超過80億歐元將公用事業公司法國電力國有化。為了加快國有化速度，政府將在8月假期前公布收購EDF的詳細條款，希望在10月或11月完成國有化進程。但電力公司和財經部都還沒有回應上述消息。

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法國總理伊麗莎白·博爾內7月6日宣布，法國擬將法國電力公司全面國有化，以確保法國能源安全。博爾內當天告訴議會，國家打算持有法國電力公司100%的股份，“這將使法國電力公司能力增強，在儘可能短的時間內實施必不可少的大項目，以滿足我們今後的能源（供應）”。

7月4日，法國總理伊麗莎白·博爾內抵達巴黎總統府愛麗舍宮參加新內閣首次會議。新華社發（朱利安·馬蒂亞攝）

法國政府現持有法國電力公司84%的股份，公司員工持股1%，其餘股份在機構和散戶投資者手中。路透社估算，以目前股價，法國政府收購這家公司剩餘股份需要約50億歐元。

在博爾內發言前，法國電力公司股價一度大幅下跌。她發言後，股價應聲上揚，當天收盤時上漲約15%，接近9歐元。法國電力公司2005年在巴黎證交所上市，當時股價為33歐元。

2011年10月18日，在法國南部阿爾代什省克呂阿核電站，參加演習的快速反應小組人員組裝完水泵後和指揮中心聯絡。新華社記者舒適攝

據路透社報道，法國電力公司是歐洲最大公用事業企業之一，主要發展核電，但眼下面臨諸多問題。公司在英法兩國的新建核電站項目進展緩慢，一拖再拖，預算超支數十億歐元；公司在法國運營的多個核反應堆已經老化，其中半數由於管道受腐蝕等原因停運，核發電量一再削減。

另外，法國政府為避免民眾生活成本飆升，要求公司打折售電，從而進一步加劇公司財務負擔。公司今年債務預計上漲40%，超過610億歐元。公司計畫建設的新一代核反應堆需要投資約500億歐元。

法國總統馬克龍今年上半年提出將法國電力公司廣泛重組，融資數百億歐元，以幫助它在2050年前建造6至14座核電站。