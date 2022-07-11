第五屆“選擇法國”國際商務峰會 投資67億歐元

法國/經濟

180 名來自外國集團企業家今天周一齊聚法國凡爾賽宮，參加第五屆“選擇法國”國際商務峰會。 馬克龍總統宣布 67 億歐元的14個投資計畫，並創造 4千個工作崗位，帶動法國經濟發展。

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為了進一步增加法國企業的吸引力，馬克龍總統和勒梅爾經濟部長今天周一出席在凡爾賽宮舉行的第五屆“選擇法國”國際商務峰會，有大約180名外國企業和法國企業家參加，有美國的可口可樂，德國的西門子，日產汽車等跨國企業以及摩根大通等國際大銀行。

法國政府推出14項投資項目，旨在讓法國重新工業化，如美國的格芯（GlobalFoundries）等製造芯片企業在法國設廠，這屬於歐委會到2030年相關的40億歐元的投資項目。

法國政府在本屆“選擇法國”國際商務峰會上宣布67億歐元的投資計畫，主要涉及新科技領域，並要在法國創造4千個工作崗位。

法國政府消息，自從推出“選擇法國”國際商務峰會以來，已經有來自重要國際集團的80多項投資項目，總投資額超過120億歐元，並且在法國創造了2萬1千個就業機會，其中56%在工業企業領域，38%在研究領域。

受到全球經濟衰退和通貨膨脹的影響，法國外貿赤字在過去的12個月進一步增加，達到1140億歐元，法國政府已經把今年經濟經濟增長從4%下調到2.5%。