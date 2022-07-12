巴黎2015年恐襲案宣判：被告不上訴

法國/2015年11月13日巴黎恐襲案庭審

法國特別法庭對2015年11月13日恐怖襲擊巴黎的恐襲案庭審宣判後，被告沒有提出異議與上訴。該上訴期限到昨天午夜到期。原告也沒有提出上訴要求。該案因此沒有第二次庭審。

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據法新社今天報道稱，被判處終身監禁的薩拉赫-阿卜杜拉姆沒有對他的定罪提出上訴，與他一起受審十個月的其他犯人也沒有提出上訴。由此，對11月13日的恐怖襲擊事件案審，不會有第二次審判。

巴黎檢察官雷米-海茨（Rémy Heitz）今天告訴法新社，“20名被告中都沒有人提出上訴。”他說："國家反恐檢察官（Pnat）和巴黎上訴法院的公訴人也沒有對這一判決提出上訴。巴黎特別巡迴法庭的判決今天已經成為最終判決，因此不會有上訴。

為期十天的上訴期限已於周一午夜到期。

法新社說，薩拉赫-阿卜杜勒姆做出的選擇 "並不意味着他接受判決，接受無期徒刑，而是意味着他認命了"，阿卜杜勒姆的律師奧利維亞-羅南和馬丁-維特斯今天在推特上這樣回應道。

6月29日，在一次歷史性的審判之後，薩拉赫-阿卜杜勒成為法國第五個被判處不可減刑的終身監禁的人，這是刑法典中的最高刑罰，這使得任何釋放的可能性都微乎其微。

在審判期間，在巴黎和聖丹尼殺害了130人並使數百人受傷的恐怖聖戰突擊隊唯一倖存的成員說，出於 "人性"，他當天晚上已經 "放棄 "按計畫襲擊巴黎一家酒吧引爆他的炸藥帶。薩拉赫-阿卜杜勒姆（Salah Abdeslam）在向受害者道歉時辯稱："我不是一個殺人犯，我不是一個殺人犯"。

在特別法庭裁決中，法院沒有接受 "放棄 "的說法，而是判斷薩拉赫-阿卜杜勒姆所穿的炸藥腰帶引爆功能失效 。法院認定這位32歲的法國人有罪，薩拉赫-阿卜杜勒是一個恐怖犯罪現場包括在法蘭西體育場、巴黎露台和巴塔克蘭恐怖襲擊地的共犯。

經過148天的聽證會，有近400名倖存者和受害者親屬的證詞，判決受到了民事控方的歡迎，判決給他們帶去些許寬慰。

薩拉赫-阿卜杜勒姆在內的19名共同被告（其中5名推定死亡的被告是在他們缺席的情況下被審判）被判處兩年至終身監禁。

法院判處同樣定於11月13日發生的布魯塞爾襲擊事件中的穆罕默德-阿布里尼（Mohamed Abrini）終身監禁，並判處22年不得緩刑安全監禁。

據法新社援引巴黎恐襲案受害者協會 "巴黎生活 "所作出回應：現在是恢復我們日常生活的時候了。我們希望生活儘可能地正常與平和。