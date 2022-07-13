“優步”危機？馬克龍強硬回擊稱這樣的事明後天也還要做

法國/"優步文件"/馬克龍

法國突髮網絡叫車“優步”危機，優步內部人曝料該公司在法國從起步到壯大均得到時任經濟部長的馬克龍關照。反對黨指責馬克龍與美國公司勾聯，損毀法國出租汽車市場利益。法蘭西不屈服黨要求議會調查，並敦促總統馬克龍說清楚。馬克龍昨天回應，稱為法國掙得就業何罪之有，如果還有這樣的事情，他明天會做，後天還會做。據評論稱，"優步文件"會不會上升演變成"優步門"，完全取決於司法調查查出查不出馬克龍或馬克龍的親朋好友在"優步"中是否得到好處。否則，馬克龍打破市場壟斷，引進外企創造就業，無懈可擊。

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據本台報道，就"優步文件"：法國總統馬克龍說他"完全承擔 "他所做的行動。馬克龍12日在訪問法國伊澤爾地區的間隙，法國總統馬克龍表示，他 "完全承擔 "他在擔任經濟部長時與Uber的有爭議的行動，強調他當時的行動創造了成千上萬的就業機會。

馬克龍說，"我非常自豪（......），沒有公司或企業家，哪來就業。"馬克龍在參觀了意法半導體公司的現場後回應說：“明天和後天我還會這麼做。”

關於突發的"Uber檔案 "，法國《世界報》根據Uber的數千份內部文件進行了調查，所得出結論認為，當馬克龍在Bercy擔任經濟部長時，Uber與他之間有一個秘密 "交易"。

反對者周二繼續指責馬克龍在Uber公司在法國發展的時候維護了優步的利益，馬克龍在2014年至2016年期間擔任奧朗德總統的經濟部長。

馬克龍對向他提問的記者抱怨回擊說，"這是什麼話，把接待商業領袖，特別是外國的商業領袖，說成是有錯的，不好的。但我完全可以直視你的眼睛說，我見過好多公司董事呢，太恐怖了！" 馬克龍還說，“我見過他們，這些一直是官方公開的，他們是合作者。我為他們感到驕傲! 如果他們在法國創造了就業機會，我對此感到非常自豪。"

馬克龍還引用前總統希拉克的一句名言說，"優步文件"，"正如我的前任中的一位前輩所說，它碰到了我，但卻沒有打到我。"

儘管馬克龍用引用此話對希拉克這位前總統表示了敬意，但來自右派和左派的反對派對馬克龍如此的言論感到憤慨。

據信，法國反對黨目前更聚焦"優步"在法國經營有違背法國勞動法規做法，是否得到馬克龍的寬容包庇。