巴黎恐襲案：阿卜杜拉姆轉監比利時聽候另一審判

巴黎恐襲案

在法國被判處無期徒刑兩周後，薩拉赫-阿卜杜勒姆被從監獄轉移，今天被轉往比利時入獄，等待他的是10月起對2016年3月對布魯塞爾恐怖襲擊事件的另一場審判。

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巴黎恐怖襲擊案聖戰恐怖分子薩拉赫-阿卜杜拉姆今天已經在比利時入獄。法新社說，這位法國人恐怖聖戰分子是2015年11月13日在巴黎和聖丹尼殺害130人的突擊隊唯一倖存的成員，將於10月10日起在布魯塞爾受審，罪名是同一恐怖組織於2016年3月22日在比利時首都實施的襲擊。

2016年，在比利時布魯塞爾機場和布魯塞爾的一個地鐵站發生的襲擊造成32人死亡，伊斯蘭國組織也聲稱組織了這些襲擊。

薩拉赫-阿卜杜勒姆於格林尼治標準時間周三8:00至當地時間8:30之間從巴黎南部的Fleury-Merogis監獄被帶往比利時。 大約三小時後，他抵達布魯塞爾和沙勒羅瓦（南部）之間的比利時Ittre監獄。他將於三個月後在布魯塞爾與其他九名男子就3月22日的襲擊事件進行審判。據聯邦檢察官辦公室稱，訴訟程序可能持續 "六到八個月"，直到2023年夏天。初步聽證會定於9月12日舉行。

6月29日，在巴黎經過近十個月的 "歷史性 "審判後，薩拉赫-阿卜杜勒姆因其在2015年11月13日襲擊事件中的行為被法國首都特別巡迴法庭判處終身監禁，不得假釋。他成為法國第五個被判處此類終身監禁的人，這是刑法典中的最高刑罰，這使得任何釋放的可能性都很渺茫。

薩拉赫-阿卜杜勒姆沒有上訴，特別法庭對他的判決因此成為最終判決。

在布魯塞爾襲擊案的審判中，薩拉赫-阿卜杜勒姆將與他在巴黎的五名共同被告一起受審，其中一人缺席。預計被告席的其他四人是穆罕默德-阿布里尼（Mohamed Abrini）、瑞典人奧薩馬-克拉伊姆（Osama Krayem）、突尼斯人索菲恩-阿亞里（Sofien Ayari）和比利時摩洛哥人阿里-哈達-阿蘇菲（Ali El Haddad Asufi），3月22日上午他在紮文特姆機場拋棄了炸藥車後逃走。

據稱11月13日襲擊事件的主謀奧薩馬-阿塔爾（Osama Atar）也將在布魯塞爾接受缺席審判，因為他被推定在敘利亞死亡。

與阿卜杜勒-拉姆一樣，已經參與巴黎審判的被告均將被轉移到比利時。穆罕默德-阿布里尼周二抵達那裡，被關押在比利時監獄，他的律師之一斯坦尼斯拉斯-埃斯肯納茲今天證實上述消息。

據一位接近此案的消息人士透露，在審判前，比利時司法系統希望將被告人集中在布魯塞爾附近的哈倫新的巨型監獄。但在完成轉入哈倫監獄前，這些囚犯將被關押在比利時的各個監獄。

薩拉赫-阿卜杜拉姆在逃亡數月後於2016年3月18日在比利時被捕。一個月後，根據歐洲逮捕令，他終於被移交給了法國。在比利時的審判結束後，薩拉赫-阿卜杜勒姆將返回法國服刑。不過，一旦薩拉赫-阿卜杜勒姆的所有定罪被最終確定，他將有可能在司法上要求在比利時服刑，因為他在那裡長大，薩拉赫-阿卜杜勒姆的整個家庭都在那裡生活。