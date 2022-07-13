歐洲杯決賽之亂：法國參議院指控內政部與警察總監負全責

法國/法蘭西體育場之亂

法國參議員們周三將矛頭指向法國內政部當局和巴黎警察總監，指責他們是5月底在法蘭西體育場舉行的歐洲冠軍聯賽決賽期間的 "失敗"，與混亂全部責任者。此前，法國內政部長傑拉爾德-達爾馬寧怪罪於英國球迷數萬人無票以及假票，造成法蘭西體育場混亂。法國參議院聽證會沒有關於假票來源以及歐洲包括英國與法國層面的調查細節。

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就法國巴黎法蘭西體育場失敗的決賽組織，法國參議院指責內政部長和警署。法國參議院稱法國內政部長傑拉爾德-達爾馬寧的解釋遠離 "真相"。

法國參議院文化委員會主席洛朗-拉豐（Laurent Lafon）在向媒體提交關於5月28日皇家馬德里與利物浦比賽的安全慘敗的信息報告時說：並不是因為有利物浦的球迷陪同他們的球隊，才導致當天比賽不順利。

但比賽一結束，法國內政部長就把事件的大部分責任歸咎於 "3萬到4萬名英國球迷"，他對現場的大多數觀察員聲稱，這些人是在 "沒有門票或持偽造門票 "的情況下來到體育場的。

法國內政部長受到批評的壓力，最終向球迷道歉，在6月底承認他對當晚的失誤負有 "部分責任"。但參議院批評說，內政"部長Darmanin所作的分析 "並不正確"，而是 "片面和不準確的"。

參議院法律委員會主席弗朗索瓦-諾埃爾-巴菲特（LR）說："隨着聽證會的進行，部長的立場有所變化，但 "最初的聲明並不符合事實"。

周三下午，內政部長在參議院會議上承認說，"不僅存在機制障礙，而且存在準備錯誤，內政部長、警察總部必須承擔所有後果"。他在回答Lafon的質詢時說："我們將遵循參議院的建議"。

利物浦的主要支持者協會之一，Shankly協會，對法國參議院的結論表示歡迎， 稱是"向參加比賽的球迷（發出）明確的正面信息"，同時要求法國政府道歉，並對2022年5月28日以來散布的謊言進行全面澄清"。該協會負責人說，法國政府應該 "道歉，並對自2022年5月28日以來散布的謊言進行全面翻案"。 他說，令世界震驚的一幕是由於法國在 "執行 "和 "準備 "方面的 "連鎖失敗"。

法國參議院法律委員會主席弗朗索瓦-諾埃爾-巴菲特（LR）批評說：“這一失敗是由於巴黎警察局的決定造成的。” 參議院報告特彆強調，由於巴黎快線地鐵RER B罷工，大量的觀眾乘坐RER D到達，因此缺乏對觀眾流量的管理。

參議員們還強調了歐足聯的責任，指責其 "票務管理不力"。他們特別批評該機構沒有為識別假票的 "特別系統 "做出規定，儘管假票的數量 "比觀察到的平均數高十倍"。

在結束報告的15條建議中，參議員們要求在此類活動中強制要求 "使用防偽票"，即在法國舉辦橄欖球世界盃以及2024年奧運會和此前的大型比賽。

參議院報告還追溯到未能保存部分視頻監控圖像的問題，該問題曾引發了爭論。他們譴責說："無論是財團（......）還是警察局，還是法蘭西體育場所在地檢察院，都沒有盡職盡責地保護對確定真相至關重要的證據"。

參議員們建議，要求舉辦重大體育賽事的場所的 "經營者 "將這些圖像 "保留一個月的法定時間"。

他們還要求內政部 "確定使用催淚瓦斯的原則"，"防止無辜的人受到影響"。