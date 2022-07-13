【視頻】巴黎歌劇院之幕後神奇：共創舞台輝煌的藝術工匠

法國/巴黎歌劇院

位於巴黎市中心的巴黎歌劇院以其不同建築風格的完美結合，以其奢侈典雅的裝潢成為巴黎一座精美的旅遊點，那裡上演的精彩劇目，無論是歌劇，還是芭蕾舞，也使它成為一座世界聞名的藝術殿堂。但在舞台上的華美背後，是眾多鮮為人知的藝術工匠。他們重新設計逝去年代風格的舞台服裝，複製曾興盛一時的珠寶首飾，為藝術家在舞台上的精湛表演增添至善至美的光彩。法廣法語部記者Maria Afonso 及影像技術員Thibault Dumel 和Cécile Pompeani 走訪巴黎歌劇院，走近後台那些能工巧匠，帶您一窺那裡成就了舞台輝煌的幕後故事。

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舞台冠帽的秘密

Laure Cuvillier的專長是將手中的毛氈、羽毛、假花等材料變成舞台人物各式各樣的頭冠。她向記者表示，她的工作其實就是為歌劇院設計舞台高級時裝。一切都需要精工細作，是傳統的手工活兒。她深感能在這裡工作是一種光榮，因為這裡追求的是至善至美。她的工作其實需要不停地調整。在首演之前的三場排練中，她需要臨場觀察，看所製作的帽子是否適合演員在場上的一舉一動，一顰一笑。她需要想主意，保證帽子不會脫落或偏移。

以假亂真的髮型師

Stéphane Back的專長是舞台髮型設計和假髮頭套製作。在巴士底廣場新歌劇院後台的化妝工坊，有十幾名工匠。Stéphane Back介紹說，他的工作其實涵蓋四種不同行業，理髮師只是其中之一。另外三種行業分別是：一是為適合劇情的髮型或頭髮顏色，或者為再現國王或王後的宮廷髮型，製做假髮套；二是化妝，這可以是簡單地彌補美中不足的化妝，也可以是改變形象的濃妝艷抹；三是為舞台人物特別設計比如傷痕、特色鼻樑、等等。

錦上添花的配飾

Bernard Connan是戲服裝飾品工坊的負責人。他19歲就踏入舞台服裝設計行業，在巴黎歌劇院後台已經工作30年。這裡的工作可以說是戲裝設計製作的第一步。染色、繪製、印製布料都在這裡。對他來說，首先要考慮的要素是舞者，是演員。所有用於裝飾的物價不能成為演員的負擔。他們會選用比較輕的原料製作首飾。吉他琴弦在這裡有了新用場，因為琴弦的原料不僅質地輕，而且柔性高，可以製作很多輕巧的造型。《羅密歐與朱麗葉》劇目中的一件頭飾上的珠子等物價就是用琴弦製作的。鋼琴的琴弦也是他們常用的原料。

戲服製作之奧妙

Suzanne Dangel 是巴黎歌劇院服裝部負責人。她出生在德國。自1991年起來巴黎歌劇院工作，如今已經30餘年。她和團隊剛剛完成一出芭蕾舞劇的服裝設計。她表示，複製過去年代的服裝實在是一項不凡的挑戰，因為有些工藝，比如金銀絲花邊，如今已經不再流行。

雖然這些工作都在幕後，要求很高，需要很大投入，卻又遠離公眾熱情的目光，但在Suzanne Dangel看來，在首演綵排的時候，如果舞蹈者對身上的服裝滿意，如果編舞者對舞台效果滿意，那她就心滿意足了。她表示：“如果演出結束後，觀眾起立鼓掌，那一刻就是最好的回報。對每個人來說都是神奇的一刻，所有的努力都得到了補償，其它都不再重要，就彷彿我自己也在舞台上一樣。”

本文內容取自法廣法語部記者Maria Afonso的相關報道。