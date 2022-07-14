法國周四預估24小時新冠新增感染最高可達13 目前住院總人數近2萬人

根據巴黎人報14日下午最新報道預估，法國周四預估24小時新冠新增感染最高可達13萬例。目前住院的總人數目前已接近2萬人，各醫院壓力繼續增加。費加羅報報道周三傍晚衛生單位公布24小時新冠新增感染數據曾為127.642人。

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法新社報道，在本周的前三天，新入院人數再次增加了 22%，進入重症監護病房人數增加了 32%。 6月中旬住院患者人數降至不到14000人，目前已接近2萬人，這是兩個月以來達到最高的水平，但仍遠未達到2月份記錄的住院病患3.3萬多人的峰值.

跟據統計， 7 月 4 日至 10 日期間，有 8,063 人新住院，與前一周相比，入院人數“急劇上升”了 19%。

一項在國會中被否決的針對那些未接種疫苗的護理人員的問題提供科學層面的建議條款。法國衛生部長弗朗索瓦·布勞恩（François Braun）希望，能夠“非常迅速地”通過。

也是前衛生部長，現在擔任政府發言人的韋蘭周三也表示，他對將條款醫療健康條款在參議院重新恢復的可能性“有信心”，該法案在前一晚在國會的一讀中被刪除否決了。

韋蘭在部長會議後說：“我們有信心說服那些已經相信這種措施帶來利益的參議員”，這段有關新冠疫病疫的文字是從一篇關於可能在邊境恢復健康通行證的關鍵法規中被截斷的，而極右派 LFI 和極左派 LFI 以及右派少數共和國政黨LR都反對這項規定。

韋蘭還表示，“參議院的共和黨人可能已經十次表示贊成這一條昨天被國民大會的幾十名共和黨議員以及極左派和極右派代表、法國不服從的代表們否決截斷的法規。所以我有信心，根據已經提出的條件，該法規可以在參議院恢復，因為這是他們兩年多來自己提出的措施項目。

費加羅報指，法國奧米克戎新冠確診病例再度升高，周三24小時數據病例新增了127.642 住在重症監護病房有1184名患者，醫院的壓力繼續增加。

據法新社數據報道，在本周的前三天，新入院人數再次增加了 22%，進入重症監護病房人數增加了 32%。 “醫療保健系統應該堅持下去”。法國6月中旬住院患者人數降至不到14000人，目前已接近2萬人，這是兩個月以來達到最高的水平，但仍遠未達到2月份記錄的住院病患峰值的3.3萬多人。