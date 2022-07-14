法國國慶節閱兵烙上俄烏戰爭印記，馬克龍頻繁再提戰備和戰爭經濟

俄烏戰爭/ 法國國慶日

俄烏戰爭已深遠重塑法國和歐洲方方面面的戰略計畫。7月14日法國國慶日閱兵前後，總統馬克龍數次強調這場戰爭給法國帶來的啟示和敲響的警鐘。點擊以下內文視頻，回顧國慶節閱兵現場片段。

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2022年7月14日參加閱兵式的馬克龍 © AP供圖

7月14日，法國總統馬克龍出席法國年度國慶閱兵式。在此之前一天，他在國防部向第二天參加閱兵式的軍人代表們講話，到場者有總理，部長，國務卿，議員，總參謀長，將軍，憲兵代表，巴黎總督，士兵，退伍軍人等群體。

馬克龍在這場年度講話當中向法國軍人致敬，同時闡述了其對國防部工作綱領的意見與建議。他再次提到了過去幾年間“包括物質和非物質領域，軍事與混合形態的競爭與對抗等衝突的演變”，同時強調“這些衝突正在加速，愈演愈烈”。馬克龍指出，“戰爭重現歐洲大陸”，“法國已做出後勤保障，情報等領域的相應調整，包括在北約框架內，在東地中海，羅馬尼亞，愛沙尼亞等地區與國家協同強化防禦力量”。

馬克龍提到了伯羅奔尼撒戰爭和修昔底德有關城邦堅固度與市民頑強精神之間關聯的名言，稱“過去幾個月當中，無人未被烏克蘭民眾的頑強抵抗所震撼，而正是這種精神讓初始階段處於絕對劣勢的國家挺了過來”。但馬克龍也隨即強調，“一國民眾的精神力量需要和該國軍隊的精神力量互相滋養，互相依託”，並以此為線索，對在場的法軍代表們進行了一番展望，鼓勵其繼續通過各種途徑達到能夠應對未來挑戰的水準。

馬克龍通過俄烏戰爭當中“通過扭曲歷史來試圖對發動戰爭自圓其說”的現象，警醒在場的法軍代表，強調尤其是面向無論是本土還是海外省的未來一代，即年輕人群體保存歷史，傳承記憶的重要性。

馬克龍還強調，烏克蘭戰爭再一次向世人展現了情報與投資，以及能夠持續作戰，和物資儲備的重要性，因此依據“戰爭經濟”，需要“在法國和歐洲層面打造具有前瞻性的經濟模式，以適應新的節奏”。他因此呼籲法國軍工產業進行時代所需的調整，在自主，創新，和為此所需的模式轉變，邏輯轉變等方面穩步前進。

7月14日的閱兵式結束後，馬克龍通過電視採訪再次提到了烏克蘭戰爭對於法國的影響。他呼籲法國人準備秋冬季節應對艱難局面（俄羅斯決定停止供氣），並再次提及“戰爭經濟”，應對一個“將糧食和能源作為戰爭武器的俄羅斯”，和這場“可能會持久下去的戰爭”。他藉此機會再次提到已在日程表上的通脹期購買力提振計畫，和系列包括退休金在內的改革，同時再一次向國人強調“工作的美德”。