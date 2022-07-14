法國國慶閱兵式開步走了

法國/國慶閱兵

法國國慶閱兵今天在巴黎凱旋門至協和廣場之間的香榭麗舍大道進行。除了地面不同兵種和單位的方隊遊行，天空中由法蘭西空中巡邏隊穿越閱兵大道上空，並為巴黎的天空塗上了藍、白、紅三色煙霧。

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據法新社說，此前，法國總統馬克龍在著名的香榭麗舍大道上登上一輛軍車，在燦爛的陽光下檢閱部隊，然後在協和廣場上與嘉賓聚集在新搭建的觀禮台。

2022年7月14日法國國慶閱兵圖片。 © AP - Christophe Ena

今年的閱兵，主題有 "分享火焰 "說法，向法國軍隊致敬，也向去年去世的最後一位二戰解放老兵休伯特-熱爾曼所體現的抵抗運動之火致敬，同時也是對奧運聖火發出問候，法國是2024年巴黎奧運會的舉辦國。奧運會和殘奧會獎牌獲得者今天皆成為遊行隊伍的一部分。

2022年7月14日法國國慶閱兵圖片。 © AP - Christophe Ena

今年共有約6,300人參加閱兵，包括近5,000人地面部隊士兵及其他人員。該閱兵將調集64架飛機、一架無人機、25架直升機、200匹馬和181輛機動車。

2022年7月14日法國國慶閱兵圖片。 © REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

9個被邀請的外國國家，其中大部分是俄羅斯或烏克蘭的鄰國，將為閱兵揭幕：愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、捷克共和國、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞。而最近部署在歐洲東翼的法國特種部隊士兵也與9個國家的特邀士兵並肩行進。

2022年7月14日法國國慶閱兵圖片。 © REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

2022年7月14日法國國慶閱兵圖片。 © REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

2022年7月14日法國國慶閱兵圖片。 © REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

2022年7月14日法國國慶閱兵圖片。 © AP - Christophe Ena