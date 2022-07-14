法國國慶閱兵後 馬克龍接受採訪都說些啥？

法國/馬克龍

法國總統馬克龍今天午後在結束了法國國慶傳統的閱兵儀式後，接受了他連任後的首次電視採訪。馬克龍呼籲法國人要為烏克蘭戰爭持久性做好各種準備。

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據本台報道稱，烏克蘭戰爭、俄羅斯天然氣、法國失業：這些議題都是馬克龍接受電視直播訪談中需要記住的主要內容。

法國總統馬克龍是在巴黎總統府愛麗舍宮的花園裡接受私營的電視一台與公營的電視二台記者安妮-克萊爾-庫德雷與卡羅琳-魯的採訪

馬克龍在法國國慶節日接受了他連任後的首次電視採訪。馬克龍藉機呼籲為烏克蘭的戰爭持久做好準備。馬克龍還談及了他的政府正在努力解決的問題，並對烏克蘭戰爭及其後果作了展望。

因為是一場持久的戰爭，馬克龍呼籲法國人要 "做好準備"，因為戰爭會持續下去，馬克龍並預測戰事在今年"夏天和初秋 "將是 "非常艱難的"，因為俄羅斯決心重新奪回頓巴斯。在這種情況下，法國的國防預算在未來幾年不會減少，"相反將會增加"。他說，法國絕對必須對法國的軍事裝備進行再投資，繼要繼續徵兵，要繼續擁有一支更加強大的軍隊。

關於能源消費困難，總統說，法國人應該為 "我們將不得不面對沒有俄羅斯天然氣的情況 "做好準備，他並說俄羅斯已經拿天然氣作為一種 "戰爭武器"。這是馬克龍對俄羅斯天然氣工業股份公司決定暫停10天通過北溪1號管道輸送天然氣的反應。

馬克龍說，我們必須為我們必須完全沒有俄羅斯天然氣的情況做好準備。這種風險，這種俄羅斯可以做出的選擇，是很有可能的。

馬克龍保證，法國正在重組能源庫存，以便在秋季達到100%的存儲能力。法國在今年夏天準備一個能源戰略計畫。能使法國處於一個減少消費的狀態。就節約天然氣和電力，據馬克龍說："我們大家將努力關注晚上用不必要的照明，我們將為公共管理部門制定一個計畫，我們將制定一個清醒的計畫，我們將要求我們所有的同胞承諾，我們將與我們的公司企業制定一個清醒和減負的計畫。

重組天然氣和電力消費。法國最初的努力已經開始有了效果。馬克龍說；“我們的消費比去年少了一點。”

馬克龍還希望有一個勞工的改革法案。馬克龍說："從今年夏天開始，在與各工會討論之後，必須有一部法律出台。"馬克龍提到了 "RSA的改革"、"法國就業改革"，他也提到了職業學校和長期培訓。

馬克龍說，他希望 "在夏末 "啟動他的國家重建委員會，並呼籲在養老金改革方面各方做出 "負責任的妥協"，他希望在2023年夏天將其付諸實施。但馬克龍沒有詳細說明改革的內容，卻表示有必要提高工作質量，改善老年人的工作，並考慮到長期職業和工作的艱苦性。

關於正喧鬧爭議的優步"Uber文件話題，馬克龍說，"我沒有受他人影響的習慣。" 馬克龍被問及 "Uber檔案 "所披露的他與Uber的關係時，馬克龍為自己辯護。法國總統重申，他 "完全 "承擔對Uber的行動之責。馬克龍說："這是我主張的經濟政策，" 他為開放市場辯護，因為開放市場創造了 "成千上萬的就業機會"。

馬克龍又說，“我們打開了市場，數以千計的年輕人被優步錄用......。是的，假如需要，我明天會再做一次。