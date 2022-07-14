烏戰當前 法國國慶閱兵今有新意

法國/國慶閱兵式

法國國慶今年再舉閱兵式。因戰爭回到歐洲家門口，為定於國慶日的今天在巴黎舉行的7月14日傳統閱兵式增加了一個特殊的意義，該閱兵式邀請9個北約東歐地區成員國，以表彰北約東翼的國家和部署在那裡的法國軍隊的維和使命。

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法國總統馬克龍今天要在著名的香榭麗舍大道上主持閱兵式，然後於下午1點10分接受法國電視二台和TF1電視台聯合採訪，這是馬克龍自4月連任總統以來首次電視採訪。

據法新社說，在此之前，馬克龍的執政多數聯盟在6月的立法選舉中受挫，在國民議會中失去絕對多數，陷入複雜的國內政治環境。

今年共有約6,300人將參加閱兵遊行，包括近5,000地面步兵。今天的閱兵式調集64架飛機、一架無人機、25架直升機、200匹馬和181輛軍民機動車。

9個被邀請的外國國家的國旗將為閱兵式揭開序幕，其中大部分是俄羅斯或烏克蘭的鄰國：愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、捷克共和國、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞和保加利亞。而最近部署在歐洲東翼的法國部隊與他們並肩接受閱兵。

自烏戰開打以來，法國已經大大增加了在烏克蘭戰爭中的承諾與投入。作為北約的一部分，約500名法國軍隊於2月底被派往羅馬尼亞，法國許諾隨時準備在必要時增加特遣隊兵員。

法國還參與了愛沙尼亞的地面和空中保障任務，法國的陣風戰鬥機正在幫助捍衛波蘭的天空安全。

在閱兵式中，海軍陸戰隊的14個單位慶祝建軍400周年。成立已是30周年的法國軍隊一個特別行動司令部（COS）的參謀人員也將出席閱兵式。憲兵隊的網絡調查員將有史以來第一次參加閱兵。

2022年的閱兵式將是一個展示法國軍隊新裝備的機會，如捷豹偵察裝甲車，以及新一代的格里芬裝甲車，該裝甲車正在逐步取代陸軍中的裝甲前線車（VAB）。一些老式Alouette輕型直升機和幻影2000C防空飛機也將被展出。幾架歐洲防衛合作機制里的參戰飛機也參加這次飛行表演，其中將首次包括在薩赫勒地區用於追蹤恐怖分子的 "死神 "無人機。

鑒於烏克蘭戰爭以及因戰爭引發的通貨膨脹，馬克龍宣布對2019-2025年軍事計畫法（LPM）進行 "重新評估"，以 "因應威脅而調整手段"。2017年，馬克龍已經增加國防開支。法國軍隊的預算將在2022年再次增長，然後在2023年再次增調達到440億歐元。據法新社說，烏克蘭戰爭的高強度衝突凸顯了法國國防布局缺陷，特別是在彈藥方面。

法國各地已經動員了約12.5萬名執法人員，以確保閱兵式以及國慶節日期間安全。

法國國慶閱兵式將在藝術家康迪斯-帕里斯（Candice Parise）演唱的一首特別創作的歌曲《法國》中結束。

法新社說，隨後，馬克龍將在40分鐘電視採訪中向法國人發表講話，預計他將討論國內政治局勢、因立法選舉而被削弱的政府議程，以及為減輕戰爭對法國人造成的經濟和社會後果而採取的措施。