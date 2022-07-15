尼斯立雕塑 紀念恐怖受害者

法國/尼斯恐襲案

2016年7月14日，在焰火晚會之後，一輛白色卡車在尼斯的海濱大道上飛速行駛，在瘋狂的衝刺中造成86人死亡，幾百人受傷。6年後，2022年7月14日，在尼斯的海濱大道上，在紀念2016年恐怖襲擊事件受害者儀式上，由受害者家屬的孩子們為法國藝術家Jean-Marie Fondacaro的紀念作品L'Ange de la Baie揭幕並上白玫瑰。

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據本台今天報道，尼斯襲擊事件六年後，一座紀念受害者的雕像揭幕。

2016年7月14日，在焰火晚會之後，一輛白色卡車在尼斯的海濱大道上飛速行駛，在瘋狂的衝撞碾壓中造成86人死亡，幾百人受傷。今年的悼念活動尤其以向受害者致敬的藝術作品的揭幕為標誌，但也以期待即將到來的恐怖案司法審判為標誌。

是由孩子們在儀式上揭開了波浪上展開如巨鵬之翅的人的雕塑面紗，這是一個四米高的金屬雕塑，面向大海，矗立在地中海宮前，這裡是六年前一輛瘋狂的卡車使尼斯陷入恐怖之中的見證地。

居住在法國南部城市的30歲突尼斯人穆罕默德-拉胡埃吉-布勒爾（Mohamed Lahouaiej-Bouhlel）駕駛一輛19噸重的卡車衝向人群，歷時兩分鐘疾駛後被警察擊斃。尼斯藝術家Jean-Marie Fondacaro創作的 "海灣天使 "被放置在那晚卡車停靠的地方。 在波浪腳下，一個心形的書法彙集了86名失蹤者的名字。

那天晚上奧內拉也在那裡。她當時12歲。她永遠不會忘記，她也參加雕塑揭幕紀念儀式。法國司法部長埃里克-杜邦-莫雷蒂（Eric Dupond-Moretti）參加紀念儀式。

儀式中有受害者協會發言。

尼斯恐襲案的主犯已經遭擊斃死亡。法官將審查其他八個人的責任，他們是參與向恐怖分子提供武器的嫌犯和中間人。

尼斯市長Christian Estrosi和司法部長Eric Dupond-Moretti致辭後，儀式以宣讀86名受害者的名字而結束。